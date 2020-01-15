В Могилёве из семьи забрали младенца, которого выбросили с балкона. А сейчас решили вернуть

Источник материала: KYKY

2 декабря 2019-го в Могилеве 9-месячного Матвея выбросили с балкона первого этажа. Дома тогда были его нетрезвые родственники. Мальчика вместе со старшим братом забрали из семьи и передали в Дом малютки, но теперь приняли решение вернуть детей обратно. Об этом сообщает ТРК «Могилев».

По версии следствия, с балкона ребенка выбросила пьяная родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец к тому времени еще не вернулся с работы, а мать со старшим сыном и сестрой вышли в магазин, чтобы докупить алкоголь.

Младенца под балконом нашел прохожий: мужчина завернул мальчика в куртку и вызвал скорую, пишет TUT.by. Медики нашли у ребенка многочисленные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. В этот момент в квартире находились двоюродные дядя и бабушка мальчика, причем мужчина спал, а женщина была настолько пьяна, что не смогла объяснить, как Матвей оказался на улице.

Однако теперь, поразмыслив, комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что детей – Матвея и его брата – вернуть в семью все-таки стоит. Они уже дома. Женщина, совершившая преступление, сейчас находится под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело.