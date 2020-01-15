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В Могилёве из семьи забрали младенца, которого выбросили с балкона. А сейчас решили вернуть
Источник материала: KYKY>
2 декабря 2019-го в Могилеве 9-месячного Матвея выбросили с балкона первого этажа. Дома тогда были его нетрезвые родственники. Мальчика вместе со старшим братом забрали из семьи и передали в Дом малютки, но теперь приняли решение вернуть детей обратно. Об этом
По версии следствия, с балкона ребенка выбросила пьяная родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец к тому времени еще не вернулся с работы, а мать со старшим сыном и сестрой вышли в магазин, чтобы докупить алкоголь.
Младенца под балконом нашел прохожий: мужчина завернул мальчика в куртку и вызвал скорую,
Однако теперь, поразмыслив, комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что детей – Матвея и его брата – вернуть в семью все-таки стоит. Они уже дома. Женщина, совершившая преступление, сейчас находится под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело.
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2 декабря 2019-го в Могилеве 9-месячного Матвея выбросили с балкона первого этажа. Дома тогда были его нетрезвые родственники. Мальчика вместе...
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