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Не захотели поделиться с государством - потеряли всё

15.01.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруске из США пришла посылка со спрятанными 1200 долларами. Таможенники их все же обнаружили и конфисковали.
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1200 долларов США, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений. 

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

Однако одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызвала подозрения. Оказалось, что в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, после чего сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.


Однако по белорусскому законодательству перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США.

Поэтому запрещенная к пересылке валюта была изъята. 

По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. 

Дело в том, что перевод из-за границы не облагается в Беларуси налогом только в случае, если он от близких родственников - детей, родителей, или (в пределах 500 базовых величин в течение календарного года) заявлен как подарок.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белоруске из США пришла посылка со спрятанными 1200 долларами. Таможенники их все же обнаружили и конфисковали.
 
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