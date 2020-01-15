Обогревайтесь правильно

Источник материала: Новости Дзержинска

Важным условием предупреждения пожаров является строгое соблюдение правил пожарной безопасности, в том числе и при использовании различных видов обогревателей.

Если вы эксплуатируете какой-либо обогреватель, то необходимо помнить основополагающие правила:

- пользуйтесь обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном (указанном в техническом паспорте на издели) расстоянии от сгораемых предметов и материалов;

- в одну розетку не рекокмендуется включать более двух электроприборов, чтобы не возникло аварийных режимов работы электрооборудования и, как следствие, пожар;

- уходя из дома даже не на продолжительное время, выключайте все электроприборы из розеток.

Помните - ваша безопасность, в ваших руках.



