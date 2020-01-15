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Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

15.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как подростки получают предложения стать распространителями наркотиков, почему такую работу сложно спутать с игрой и что делать родителям, если они что-то заподозрили? Об этом netka.by рассказал Павел Заяц, следователь по особо важным делам управления процессуального контроля за расследованием преступлений против личности и общественной безопасности главного управления процессуального контроля Следственного комитета.

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

По статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» за 11 месяцев прошлого года возбуждено 4.244 уголовных дела, в качестве обвиняемых привлечено 2.058 человек, из которых 48 несовершеннолетних. За такой же период 2018 года было возбуждено 4.473 дела, привлечено 2.158 человек, из которых 44 несовершеннолетних.

— По интернету и родительским чатам кочует вот такое предупреждение: «Детям в соцсетях предлагают «игру в закладки»: нужно взять пакетик с порошком у куратора игры, расфасовать порошок на более мелкие части и спрятать в разных местах города, затем получить вознаграждение». Такие «игры» реально существуют?

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

— Может быть и срабатывает где-то субъективное восприятие этой деятельности как игры, но за последние несколько лет я ни разу не встречал, чтобы обвиняемый не понимал, чем ему в действительности предлагали заниматься. Там сразу говорят: не конфетки продавать будем, раз платим такие деньги. Да и сам процесс вовлечения настолько сложный и многоуровневый, что, проходя по этапам, у человека не может оставаться иллюзий насчет сути такой деятельности и ее незаконности.
Поймите, чтобы кому-то предоставить партию наркотика, кураторам надо удостовериться, что он готов эту работу выполнять, убедиться в его сообразительности, изобретательности, компьютерной подкованности. Ведь даже чтобы выполнить условия приема «на работу», новичку нужно как минимум умение работать с электронными переводами, интернет-кошельками, биткоинами.

— «Ходят по школам и раздают конфеты с наркотиками» — тоже родительская интернет-страшилка?

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

— Абсолютно нелогичная «утка». Люди, которые занимаются распространением наркотиков, стараются максимально исключить живой контакт. Какой смысл им так рисковать идти лично туда, где, скорее всего, есть видеокамеры. А если и нет, то бдительные вахтеры, учителя точно заметят на территории постороннего. Да и зачем просто так раздавать товар, который стоит денег?
За мою практику столкнулся только с одним делом, когда интернет-магазин бесплатно предоставил не наркотики, а тренировочные муляжи, чтобы новички показали, как они умеют фотографировать и отправлять GPS-координаты.

— Как подростки получают предложение заняться распространением наркотиков?

Поисковик выдает немало примеров таких предложений. Текст может выглядеть вполне безобидным.

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

— Не раз сталкивался в делах, когда обвиняемый находил в соцсети находил ссылку, по которой связывался с куратором, если тот еще не был заблокирован, и ввязывался в приключения. Такие ссылки также часто нанесены на стенах домов, на дверях подъездов, на домофонах и пр. Вы наверняка их встречали. Распространяют такие предложения рассылками сообщений в мессенджерах, рекламой и постами в сообществах в соцсетях, спамом на почту, рекламными баннерами и т.д. Друг по соцсетям или случайный знакомый может прислать ссылку.

— Что делать ребенку, если он столкнулся с такой рекламой или ему пришло такое сообщение?

— Не надо бояться показать взрослому, которому доверяешь, — папе, маме, учителю. Не будет плохо, если родители сообщат о такой «находке» в милицию, чтобы провели проверку. У правоохранителей есть механизмы проведения доследственных проверок и оперативно-розыскной деятельности для установления лиц, которые таким образом предлагают «заработок». Ошибаются все, пусть они и десять раз конспирируются.

Родителям важно понимать: дети имеют право рассказывать им о таких случаях, и при этом в ответ ожидать не ругань и наказание, а адекватное отношение, поддержку, помощь. Тогда, скорее всего, их ребенок не ввяжется в неприятности с законом.

— Как несовершеннолетние подтверждают серьезность намерений? Высылают фото с паспортом?

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

— Не обязательно. Например, возможен денежный залог – порядка 100-400 долларов. Называют это тестовым периодом. Оплатил, условно, 5-10 граммов вещества, тебе на эту сумму оставляют первую закладку, которую нужно расфасовать на более мелкие и спрятать в определенных местах. Если все удалось и получаешь от этой деятельности первый доход, залог остается у организаторов торговли, а тестируемому дают следующую партию и так далее. Со временем у некоторых партия увеличивается до сотен граммов.

В соответствии с частью 2 статьи 27 УК уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (части 2-5 статьи 328) наступает с 14 лет, по части 1 — с 16 лет.

— Чем заинтересовывают?

— Заработком. Быстрым и легким. Завлекают и «карьерным» ростом. Говорят, якобы для начала придется поработать закладчиком, потом тебя ждет повышение до так называемого «кладовщика», который снабжает товаром более мелких закладчиков, а затем дорастешь до целого оператора магазина.

—Что должно насторожить родителя, если он просматривает переписку ребенка?

— Подростки не отправляют сообщения по шаблону, каждый может называть все по-своему. Нужно смотреть на суть сообщений:
⦁ предлагают заработок,
⦁ требуют предварительный залог за трудоустройство,
⦁ инструктируют («отнеси», «сфоткай» и пр. ),
⦁ требуют прислать фото каких-либо документов,
⦁ присылают ссылки на иностранные ресурсы (если по ним перейти, увидите соответствующий контент — рекламу запрещенных веществ, информацию о них, нередко присылают ссылки на ресурсы, как конфиденциально вести переписку в интернете и какие программы для этого использовать, как делать закладки, как пересылать координаты и пр.).
Это не может не подтолкнуть к мысли, что ребенка пробуют вовлечь во что-то не совсем законное. Не надо пугаться самому и пугать ребенка, стараясь вытрясти из него всю правду. Спокойно и заинтересованно спросите, мол, а кто это, а зачем, а что тут нужно делать? Ребенок скорее всего сам вам все расскажет — и где нашел, и что предлагают, и что уже успел сделать.

— Ребенок может встретить контент о наркотиках и предложения о его распространении, если он не посещает запрещенные сайты и в принципе такой темой не интересуется?

— Спам, случайные рекламные баннеры, случайные посты в соцсетях… Даже просматривая видеоролики в интернете вам может быть предложено для просмотра видео о работе раскрученных теневых площадок для торговли в том числе и запрещенными веществами, немало справочных сайтов, рассказывающих о работе таких нелегальных платформ.

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

— Что делать, если родитель нашел в вещах ребенка «что-то похожее на наркотик»?

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

— Если добровольно сдать вещество, по возможности приложить максимум усилий, чтобы лиц, которые распространяют или снабжают несостоявшихся курьеров таким товаром, нашли, никакой уголовной ответственности не последует.

Аналогично – если ребенок нашел «что-то похожее на пакетик с солью, замотанное в изоленту и с магнитом внутри» или увидел, что кто-то это прячет, и рассказал вам – не стоит отмахиваться и не слушать своего ребенка, оставляя его один на один с этим вопросом. Позвоните на 102 или обратитесь в отделение милиции и расскажите, что это и где было найдено.
Невозможно дать универсальную рекомендацию в каждой ситуации. Важны заинтересованность, небезразличие и своевременное участие. Порой именно этого достаточно, чтобы спасти жизнь и здоровье тех, кто вовлекается в подобную деятельность.

Как может выглядеть наркотик (фото с сайта sk.gov.by):

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

Марки, или «дизайнерский наркотик»:
Как подростки ввязываются в распространение наркотиков. Показываем на реальных примерах

P.S. Команда социального проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси. Netka.by» благодарит Следственный комитет за помощь в подготовке материала.

 
 
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  Как подростки получают предложения стать распространителями наркотиков, почему такую работу сложно спутать с игрой и что делать родителям, если они что-то...
 
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