В Южной Америке нашли 15 новых видов паразитов, превращающих своих хозяев в зомби

Источник материала: Tut.by

В Южной Америке обнаружено 15 новых видов наездников Acrotaphus — паразитических ос, способных контролировать поведение своих умирающих хозяев. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью в журнале Zootaxa.



Одна из ос Acrotaphus. Фото: Kari Kaunisto

Паразитические осы-наездники Ichneumonoidea — одна из самых обширных групп насекомых, да и животных вообще. По некоторым оценкам, она включает порядка 80 тысяч видов, более половины которых остаются неописанными. Теперь к ним добавилось сразу полтора десятка новых видов, обитающих во влажных лесах Амазонки и Анд.

Биоразнообразие паразитических ос изучила команда энтомологов из Бразилии и Финляндии под руководством профессора Университета Турку Илари Сааксьярви (Ilari Sääksjärvi). Главным объектом их интереса выступают наездники из рода Acrotaphus, в котором до сих пор насчитывалось около десяти видов, как правило, яркоокрашенных. В ходе нескольких экспедиций в джунгли низменностей Амазонки, а также в горные леса Анд, постоянно увлажняемые туманными ветрами от океана, ученые обнаружили и описали еще 15 видов Acrotaphus.

Наездники Acrotaphus выступают специализированными паразитами тропических пауков. Атакуют их самки, временно парализуя жертву токсином, после чего не спеша откладывают в ее тело одно-единственное яйцо. Со временем вылупившаяся личинка поедает паука изнутри.

Илари Сааксьярви и его соавторы отмечают, что эти осы демонстрируют также редкую и пугающую адаптацию — способность до определенной степени манипулировать поведением хозяина. Незадолго до окончательной гибели наполовину съеденное животное внезапно принимается за сооружение паутины. Однако сеть эта готовится не для добычи: словно управляемый зомби, паук сплетает небольшой и плотный кокон для своего убийцы. Личинка переползает в него, покидая умирающее тело, и продолжает развитие в этом безопасном убежище.