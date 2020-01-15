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В Южной Америке нашли 15 новых видов паразитов, превращающих своих хозяев в зомби
Источник материала: Tut.by
В Южной Америке обнаружено 15 новых видов наездников Acrotaphus — паразитических ос, способных контролировать поведение своих умирающих хозяев. Об этом
Паразитические осы-наездники
Биоразнообразие паразитических ос изучила команда энтомологов из Бразилии и Финляндии под руководством профессора Университета Турку Илари Сааксьярви (Ilari Sääksjärvi). Главным объектом их интереса выступают наездники из рода Acrotaphus, в котором до сих пор насчитывалось около десяти видов, как правило, яркоокрашенных. В ходе нескольких экспедиций в джунгли низменностей Амазонки, а также в горные леса Анд, постоянно увлажняемые туманными ветрами от океана, ученые обнаружили и описали еще 15 видов Acrotaphus.
Наездники Acrotaphus выступают специализированными паразитами тропических пауков. Атакуют их самки, временно парализуя жертву токсином, после чего не спеша откладывают в ее тело одно-единственное яйцо. Со временем вылупившаяся личинка поедает паука изнутри.
Илари Сааксьярви и его соавторы отмечают, что эти осы демонстрируют также редкую и пугающую адаптацию — способность до определенной степени манипулировать поведением хозяина. Незадолго до окончательной гибели наполовину съеденное животное внезапно принимается за сооружение паутины. Однако сеть эта готовится не для добычи: словно управляемый зомби, паук сплетает небольшой и плотный кокон для своего убийцы. Личинка переползает в него, покидая умирающее тело, и продолжает развитие в этом безопасном убежище.
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Паразитические осы-наездники Ichneumonoidea - одна из самых обширных групп насекомых, да и животных вообще.
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