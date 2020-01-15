ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»

15.01.2020 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
Ирина Петрович. © / Тамара Лисицкая / АиФ

Одна из самых сильных женщин планеты в жиме лежа берет вес в 125 кг. 215 кг и 222 кг соответственно - в приседе и становой тяге. Думаю, совокупный вес ее кубков и медалей будет совсем неподъемный. Среди наград – «Мисс Вселенная», «Арнольд Классик»…

Мировая звезда пауэрлифтинга Ирина Петрович скромно живет в Минске,  со спокойной улыбкой вспоминает, как когда-то из шахмат перешла в  тренажерный зал, «чтобы улучшить форму», как 13 часов добиралась автобусом до Коламбуса на соревнования, пока ее соперницы отдыхали и набирались сил, как ночевала в Гонконге в комнатушке на 8 коек…

И, конечно, мы поговорили о женском…

О СТИЛЕ И КРАСОТЕ

 - Ирина, на первом международном турнире в 2007 году вы заняли второе место. Огорчились?

 - Нет. Тогда  был еще экипировочный дивизион, а это трико и майка из специальной ткани. Все это удовольствие достаточно дорого стоит, и надеть его самостоятельно почти невозможно, нужен партнер. А я ездила на все соревнования за свой счет, поэтому не могла себе позволить ни экипировку, ни тренера.

 - А что дает эта экипировка? Только дресс-код? Не соблюдаешь – не занимаешь первые места?

 - Без экипировки я жму 125-130 килограммов, а в майке – 147. Ткань сжимает мышцы, уплотняет их. Спортсмен в экипировке по определению сильнее. Поэтому, когда появился безэкипировочный дивизион, он сразу приобрел огромную популярность. Вот там уже – чистая сила, на равных, без помощи специального снаряжения.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
Фото: АиФ/ Тамара Лисицкая

 - Ирина, а специальное женское снаряжение  вы используете? Косметику, помады, платья? Разную такую женскую экипировку, чтобы на сотню баллов увеличить привлекательность?

 - Для зала можно заказать специальные гетры розового цвета (смеется). Но мне потому нравится пауэрлифтинг, а не бодибилдинг или фитнес, что здесь все объективно. Здесь важна сила, а не внешний фактор и известность спортсменки. Когда мы поднимаем максимальные веса, то не думаем, насколько красивым будет выражение лица.

 - А вне зала? Женщин традиционно оценивают по внешности. Мышцы есть, каблуков нет – какая-то неправильная женщина, значит.

 - Знаете, я люблю быть собой. Я такая, какая есть, не хитрю, не обманываю и ношу то, что удобно. Могу на вечеринку накраситься и надеть туфли на каблуке, если так решу… Кстати, ходить на каблуках вредно для суставов и мышц и неприятно. Так что лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
Катя Самсонова: «Когда вижу, что тех, кто слабее, обижают, встреваю»
Подробнее

О ЗДОРОВЬЕ

 - Как много вы тренируетесь?

 - Три раза в неделю после работы, время тренировки не ограничено.

 - Режим сна соблюдаете?

- Спать надо достаточно. К сожалению, у меня не получается. Высыпаюсь только в выходные. Спорт – это хобби, а работаю я экономистом и в отчетный период не планирую никаких соревнований.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
 

 - Как проходят соревнования? Сидите накануне на специальной диете? Или, наоборот, увеличиваете массу за счет тортов?

- Торты, конечно, стараюсь не есть. Тема веса больная.  Я выступала в категории 67,5 килограмма, а так как мышечная масса постоянно растет, то  тяжело помещаться в прежние весовые рамки.  Когда «режешь» углеводы – на жизнь смотришь не так радостно.

- Что еще интересует вас, кроме пауэрлифтинга? Романы читаете? Сериалы смотрите?

 - Читаю в основном образовательную литературу. Сама изучила испанский. В Бразилию ездила – португальский пришлось учить.  В принципе, стараюсь любую литературу читать на иностранных языках, чтобы «прокачиваться».

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
Наталья Батракова: «Наши женщины сильные, но не все эту силу показывают»
Подробнее

О МОТИВАЦИЯХ

 - На все соревнования вы ездите за свой счет,  заранее бронируя чартеры,  полностью занимаясь всеми организационными вопросами. И это – будучи спортсменкой с мировым именем. Почему не попросите поддержки в Министерстве спорта? Почему не поищете спонсоров?

 - Знаете, у меня есть основная работа, тренировочный процесс – мне просто некогда ходить по инстанциям. А спонсоры…  Сколько больных детей, которые нуждаются в помощи! Если помогать, то сначала им. Я всегда всем говорю: «Надейтесь только на себя». Силы пока  есть.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой» Сильный пол. Почему у нас мужчины живут меньше женщин

 - Риторический вопрос – зачем вы так упорно продолжаете и наращиваете? Это ведь уже не вопрос здоровья и соревнований с собой. Вы уже себе и миру все доказали. Монетизировать хобби, я так понимаю, не получится. Будете продолжать тратить…

 - Но я обрела вторую профессию. Теперь я достаточно много знаю, многие мои коллеги, уйдя из спорта, продолжают работать тренерами.  И еще один момент. Знаете, по какому принципу я сейчас выбираю соревнования?  Еду, если страна и город мне интересны. В декабре был выбор –  США или Бразилия. Я выбрала Бразилию, потому, что  в США уже несколько раз была.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
 

 - Очень   женский выбор, эмоциональный.

 - Говорят, что я не эмоциональная. 

 - От вас не ожидают женского  сочувствия, понимания, согласия?  

 - Если я пообещала что-то, то сделаю.  Но и переубедить меня тоже невозможно. Я должна до всего дойти своим умом. Вот, например, Владимир Дрозд, мой тренер,  говорил не есть сладкого, потом на соревнованиях будет тяжело. Но я, пока сама не  столкнулась с проблемой, не слушала.

 - А вам приходилось  поднять и удерживать какой-то неподъемный житейский груз?

 - Конечно.  Иногда после травмы ты не можешь и близко свой прежний вес взять,  просто руки опускаются. Я вот поняла, что никогда не надо форсировать проблему. У каждого человека свои биоритмы. Ну и, конечно, самое тяжелое, это когда неприятности в семье. Не дай бог никому переносить  эту тяжесть.

Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»
Ольга непобедимая. История про самую сильную женщину в инвалидном кресле
Подробнее

О МУЖЧИНАХ И СТАРОСТИ

 - Наверняка вам постоянно кто-нибудь из ближних и дальних знакомых говорит, что пора уже замуж.

 - Конечно. Я считаю, что это некорректно. В тех же Штатах никто не пытается учить женщин-спортсменок, как им жить, когда выходить замуж и рожать. Это их личное дело. И мужчины там рады, если их подруги добиваются  высоких результатов, гордятся тем, что они сильные. А у нас общество очень консервативное.

 - Но вы представляете рядом  с собой мужчину?

 - Да. Если я найду свою копию,  партнера, мужчину, который со мной и в джунгли, и в горы…

 - А если мужчина потребует выбирать: он или пауэрлифтинг?

 - Тогда просто сохраним с ним дружеские отношения.

 - Ирина, давайте о старости поговорим.  Не скоро, но будет момент, когда вы не сможете управлять мышцами.

 - Со мной на помосте выступает  65-летняя американка и с каждым соревнованием улучшает результаты.  А мне всего 35, это отличный возраст. А если совсем далеко в будущее…  Знаете, в прошлом году  я готовилась на «Арнольд Классик», но мой организм сказал «нет», и тогда я поехала в Эквадор и забралась  в горах на пятитысячник. Теперь думаю, что пора уже и на шесть тысяч пойти. В горах ощущаешь себя моложе. Так что будет чем заняться в старости. Человеческие возможности почти безграничны, и мне нравится себя испытывать. Люблю делать то, что не каждый  может.

 - А есть что-то, чего вы не можете?

 - (После паузы.) Я до сих пор не могу разобраться, как работает двигатель внутреннего сгорания в автомобиле.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка Ирина Петрович, одна из самых сильных женщин планеты, – о спортивной моде, мужчинах и параметрах красоты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как теперь будут курсировать некоторые городские автобусы. Расписание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика