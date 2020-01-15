Ирина Петрович: «Лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой»

Источник материала: Аргументы и факты

Одна из самых сильных женщин планеты в жиме лежа берет вес в 125 кг. 215 кг и 222 кг соответственно - в приседе и становой тяге. Думаю, совокупный вес ее кубков и медалей будет совсем неподъемный. Среди наград – «Мисс Вселенная», «Арнольд Классик»…

Мировая звезда пауэрлифтинга Ирина Петрович скромно живет в Минске, со спокойной улыбкой вспоминает, как когда-то из шахмат перешла в тренажерный зал, «чтобы улучшить форму», как 13 часов добиралась автобусом до Коламбуса на соревнования, пока ее соперницы отдыхали и набирались сил, как ночевала в Гонконге в комнатушке на 8 коек…

И, конечно, мы поговорили о женском…

О СТИЛЕ И КРАСОТЕ

- Ирина, на первом международном турнире в 2007 году вы заняли второе место. Огорчились?

- Нет. Тогда был еще экипировочный дивизион, а это трико и майка из специальной ткани. Все это удовольствие достаточно дорого стоит, и надеть его самостоятельно почти невозможно, нужен партнер. А я ездила на все соревнования за свой счет, поэтому не могла себе позволить ни экипировку, ни тренера.

- А что дает эта экипировка? Только дресс-код? Не соблюдаешь – не занимаешь первые места?

- Без экипировки я жму 125-130 килограммов, а в майке – 147. Ткань сжимает мышцы, уплотняет их. Спортсмен в экипировке по определению сильнее. Поэтому, когда появился безэкипировочный дивизион, он сразу приобрел огромную популярность. Вот там уже – чистая сила, на равных, без помощи специального снаряжения.



Фото: АиФ / Тамара Лисицкая

- Ирина, а специальное женское снаряжение вы используете? Косметику, помады, платья? Разную такую женскую экипировку, чтобы на сотню баллов увеличить привлекательность?

- Для зала можно заказать специальные гетры розового цвета (смеется). Но мне потому нравится пауэрлифтинг, а не бодибилдинг или фитнес, что здесь все объективно. Здесь важна сила, а не внешний фактор и известность спортсменки. Когда мы поднимаем максимальные веса, то не думаем, насколько красивым будет выражение лица.

- А вне зала? Женщин традиционно оценивают по внешности. Мышцы есть, каблуков нет – какая-то неправильная женщина, значит.

- Знаете, я люблю быть собой. Я такая, какая есть, не хитрю, не обманываю и ношу то, что удобно. Могу на вечеринку накраситься и надеть туфли на каблуке, если так решу… Кстати, ходить на каблуках вредно для суставов и мышц и неприятно. Так что лучше быть не для кого-то красивой, а для себя здоровой.

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О ЗДОРОВЬЕ

- Как много вы тренируетесь?

- Три раза в неделю после работы, время тренировки не ограничено.

- Режим сна соблюдаете?

- Спать надо достаточно. К сожалению, у меня не получается. Высыпаюсь только в выходные. Спорт – это хобби, а работаю я экономистом и в отчетный период не планирую никаких соревнований.





- Как проходят соревнования? Сидите накануне на специальной диете? Или, наоборот, увеличиваете массу за счет тортов?

- Торты, конечно, стараюсь не есть. Тема веса больная. Я выступала в категории 67,5 килограмма, а так как мышечная масса постоянно растет, то тяжело помещаться в прежние весовые рамки. Когда «режешь» углеводы – на жизнь смотришь не так радостно.

- Что еще интересует вас, кроме пауэрлифтинга? Романы читаете? Сериалы смотрите?

- Читаю в основном образовательную литературу. Сама изучила испанский. В Бразилию ездила – португальский пришлось учить. В принципе, стараюсь любую литературу читать на иностранных языках, чтобы «прокачиваться».

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О МОТИВАЦИЯХ

- На все соревнования вы ездите за свой счет, заранее бронируя чартеры, полностью занимаясь всеми организационными вопросами. И это – будучи спортсменкой с мировым именем. Почему не попросите поддержки в Министерстве спорта? Почему не поищете спонсоров?

- Знаете, у меня есть основная работа, тренировочный процесс – мне просто некогда ходить по инстанциям. А спонсоры… Сколько больных детей, которые нуждаются в помощи! Если помогать, то сначала им. Я всегда всем говорю: «Надейтесь только на себя». Силы пока есть.

- Риторический вопрос – зачем вы так упорно продолжаете и наращиваете? Это ведь уже не вопрос здоровья и соревнований с собой. Вы уже себе и миру все доказали. Монетизировать хобби, я так понимаю, не получится. Будете продолжать тратить…

- Но я обрела вторую профессию. Теперь я достаточно много знаю, многие мои коллеги, уйдя из спорта, продолжают работать тренерами. И еще один момент. Знаете, по какому принципу я сейчас выбираю соревнования? Еду, если страна и город мне интересны. В декабре был выбор – США или Бразилия. Я выбрала Бразилию, потому, что в США уже несколько раз была.





- Очень женский выбор, эмоциональный.

- Говорят, что я не эмоциональная.

- От вас не ожидают женского сочувствия, понимания, согласия?

- Если я пообещала что-то, то сделаю. Но и переубедить меня тоже невозможно. Я должна до всего дойти своим умом. Вот, например, Владимир Дрозд, мой тренер, говорил не есть сладкого, потом на соревнованиях будет тяжело. Но я, пока сама не столкнулась с проблемой, не слушала.

- А вам приходилось поднять и удерживать какой-то неподъемный житейский груз?

- Конечно. Иногда после травмы ты не можешь и близко свой прежний вес взять, просто руки опускаются. Я вот поняла, что никогда не надо форсировать проблему. У каждого человека свои биоритмы. Ну и, конечно, самое тяжелое, это когда неприятности в семье. Не дай бог никому переносить эту тяжесть.

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О МУЖЧИНАХ И СТАРОСТИ

- Наверняка вам постоянно кто-нибудь из ближних и дальних знакомых говорит, что пора уже замуж.

- Конечно. Я считаю, что это некорректно. В тех же Штатах никто не пытается учить женщин-спортсменок, как им жить, когда выходить замуж и рожать. Это их личное дело. И мужчины там рады, если их подруги добиваются высоких результатов, гордятся тем, что они сильные. А у нас общество очень консервативное.

- Но вы представляете рядом с собой мужчину?

- Да. Если я найду свою копию, партнера, мужчину, который со мной и в джунгли, и в горы…

- А если мужчина потребует выбирать: он или пауэрлифтинг?

- Тогда просто сохраним с ним дружеские отношения.

- Ирина, давайте о старости поговорим. Не скоро, но будет момент, когда вы не сможете управлять мышцами.

- Со мной на помосте выступает 65-летняя американка и с каждым соревнованием улучшает результаты. А мне всего 35, это отличный возраст. А если совсем далеко в будущее… Знаете, в прошлом году я готовилась на «Арнольд Классик», но мой организм сказал «нет», и тогда я поехала в Эквадор и забралась в горах на пятитысячник. Теперь думаю, что пора уже и на шесть тысяч пойти. В горах ощущаешь себя моложе. Так что будет чем заняться в старости. Человеческие возможности почти безграничны, и мне нравится себя испытывать. Люблю делать то, что не каждый может.

- А есть что-то, чего вы не можете?

- (После паузы.) Я до сих пор не могу разобраться, как работает двигатель внутреннего сгорания в автомобиле.