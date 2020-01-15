В Литве впервые за почти 30 лет увеличилась численность населения

Источник материала: Ежедневник





Департамент статистики Литвы сообщил об увеличении численности населения республики впервые за 28 лет. Последний рост числа постоянных жителей был в 1991 году.

Согласно предварительным данным на 1 января 2020 года, в республике проживает 2 млн 794 тыс. 131 постоянный житель. Это на 145 человек больше, чем по состоянию на 1 декабря 2019 года, когда в республике проживало 2 млн 793 тыс. 986 постоянных жителей, пишет baltnews.lt .

Рост населения связан с тем, что в 2019 году в Литву прибыло на 10,8 тысячи человек больше, чем уехало.

Миграция в Литву

По данным Департамента статистики республики, всего в 2019 году в Литву прибыла 40,1 тысячи человек, более половины из которых – граждане Литвы (20,4 тысячи).

Кроме того, почти половина прибывающих в Литву – граждане Украины (45,1%). На втором месте – граждане Беларуси.

Между тем, существенной проблемой республики является демографический кризис: численность населения ежегодно снижается.

Так, в 2015 году в стране постоянно проживало 2 млн 922 тыс. человек, годом позднее – 2 млн 888 тыс. жителей, в 2017 году – 2 млн 848 тыс.человек, а в 2018 году – 2 млн 809 тыс. человек. В начале 2019 года численность населения составила 2 млн 794 тыс. человек.

ООН прогнозирует, что к концу 2100 года население Литвы при худшем сценарии может уменьшиться до 960 тысяч человек.

По мнению экспертов, Литве необходимо срочно решить проблему с низкой рождаемостью. В 2017 году суммарный показатель рождаемости в республике составлял 1,63 ребенка на одну семью. Наиболее благоприятной ситуацией в данном контексте является наличие в семье двух и более детей.

Департамент статистики Литвы отмечает, что рождаемость в республике по-прежнему остается ниже смертности: скончалось на 10,7 тысяч людей больше, чем родилось младенцев – 27,7 тысяч новорожденных и 38,4 тысяч умерших.