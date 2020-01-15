|
Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Источник материала: СТВ
Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит пропажу и не найдёт свои вещи.
В первый день автор истории
Во второй день на потолке надёжно было приклеено крепление для телефона.
На третий день коллекцию вещей на потолке пополнил ботинок. Поскольку дело начало принимать серьёзный оборот, автор истории сказал, что решил сыграть по-крупному.
День четвёртый ознаменовался пропажей пульта от телевизора. Пользователи, следившие за проделками автора истории, признали, что это очень рискованный ход.
После этого отец мужчины нашёл пропавшие вещи и назвал сына дерзким наглецом. Позже родитель и ребёнок посмотрели вместе комментарии к публикациям мужчины, посмеялись и помирились.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)