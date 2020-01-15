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Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями

15.01.2020 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит пропажу и не найдёт свои вещи. 

В первый день автор истории приклеил к потолку отцовские очки. Мужчина пояснил, что это очки для чтения, и его родитель может обходиться без них. 

Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor 

Во второй день на потолке надёжно было приклеено крепление для телефона. 

Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor 

На третий день коллекцию вещей на потолке пополнил ботинок. Поскольку дело начало принимать серьёзный оборот, автор истории сказал, что решил сыграть по-крупному. 

Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor 

День четвёртый ознаменовался пропажей пульта от телевизора. Пользователи, следившие за проделками автора истории, признали, что это очень рискованный ход. 

Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor 

После этого отец мужчины нашёл пропавшие вещи и назвал сына дерзким наглецом. Позже родитель и ребёнок посмотрели вместе комментарии к публикациям мужчины, посмеялись и помирились. 

Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor 

Ранее мы рассказывали об истории, в которой отец стал виновником незабываемого фото дочери. Посмотреть на снимок можно здесь

Люди в материале: нет
 
 
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Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит...
 
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