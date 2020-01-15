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Белорусский рубль продолжает терять в цене

15.01.2020 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс доллара вырос до максимального значения за 281 день, а евро до максимума за 224 дня на торгах в среду. Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,14% до максимума за два года.

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1248 BYN/USD и преодолел максимума за 9 месяцев. С начала года американская валюта стала дороже на 0,0163 BYN (+0,77%).

Кус евро поднялся на 0,0036 BYN до 2,3649 BYN/EUR. Это максимальное значение с начала мая 2019 года, но с начала 2020 года европейская валюта подорожала всего на 0,0012 BYN.

Курс российского рубля прибавил всего 0,0054 BYN до 3,4582 BYN/100 RUB.

Напомним, что вчера сотня российских рублей упала в цене на 0,0143 BYN и покинула максимум за 678 дней (более 22 месяцев).

Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра, которые устанавливает Банк России изменились незначительно. Доллар подорожал всего на 2 копейки до 61,4328 российских рублей. Евро, наоборот, подешевел на 5 копеек до 68,3747 российских рублей.

Напомним, что ещё вчера официальный курс USD находился на минимуме за 21 месяц, а курс EUR — на минимуме за 26 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара вырос до максимального значения за 281 день, а евро до максимума за 224 дня на торгах в среду. Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,14% до максимума за...
 
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