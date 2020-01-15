Белорусский рубль продолжает терять в цене

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1248 BYN/USD и преодолел максимума за 9 месяцев. С начала года американская валюта стала дороже на 0,0163 BYN (+0,77%).





Кус евро поднялся на 0,0036 BYN до 2,3649 BYN/EUR. Это максимальное значение с начала мая 2019 года, но с начала 2020 года европейская валюта подорожала всего на 0,0012 BYN.





Курс российского рубля прибавил всего 0,0054 BYN до 3,4582 BYN/100 RUB.





Напомним, что вчера сотня российских рублей упала в цене на 0,0143 BYN и покинула максимум за 678 дней (более 22 месяцев).





Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра, которые устанавливает Банк России изменились незначительно. Доллар подорожал всего на 2 копейки до 61,4328 российских рублей. Евро, наоборот, подешевел на 5 копеек до 68,3747 российских рублей.





Напомним, что ещё вчера официальный курс USD находился на минимуме за 21 месяц, а курс EUR — на минимуме за 26 месяцев.