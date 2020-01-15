БРСМ продолжает дарить новогоднее настроения детям

Источник материала: Газета Авангард

В минувшие дни, первый секретарь Буда-Кошелевской районной организации «БРСМ» Алевтина Иванова посетила со сладкими подарками центр коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребёнка и одного из его воспитанников Диму Валюшенко.





— Для нас очень важно продлить чувство новогодней сказки. Мы планируем дарить радость детям вплоть до большого праздника Крещения, — отметила Алевтина.

За оказанную помощь в приобретении подарков районная организация благодарит спонсора Яромич И. В.







Ирина Палубец

Фото БРСМ