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БРСМ продолжает дарить новогоднее настроения детям

15.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В минувшие дни, первый секретарь Буда-Кошелевской районной организации «БРСМ» Алевтина Иванова посетила со сладкими подарками центр коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребёнка и одного из его воспитанников Диму Валюшенко.

БРСМ продолжает дарить новогоднее настроения детям

— Для нас очень важно продлить чувство новогодней сказки. Мы планируем дарить радость детям вплоть до большого праздника Крещения, — отметила Алевтина.

За оказанную помощь в приобретении подарков районная организация благодарит спонсора Яромич И. В.

БРСМ продолжает дарить новогоднее настроения детям
БРСМ продолжает дарить новогоднее настроения детям

Ирина Палубец

Фото БРСМ

 

 
 
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В минувшие дни, первый секретарь Буда-Кошелевской районной организации "БРСМ" Алевтина Иванова посетила со сладкими подарками центр...
 
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