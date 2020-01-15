Эксперты сравнили страны по соотношению минимальных зарплат и расходов граждан. Что в Беларуси?

Источник материала: Ежедневник





Беларусь в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 14 месте из 54 стран.

В 2020 году сумма на руки выросла на 13,6% по сравнению в прошлым годом (322,50 руб. против 283,80 руб.). В соседней Украине рост составил 13,2%, в России — 7,5%, в Польше — 14,9%, а в Германии — 1,9%.

Об этом идет речь в исследовании Picodi , которое охватило 54 страны мира.

В 2020 году самый большой рост минимальной зарплаты зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты в этой стране остается одним из самых низких в мире (74 доллара). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Основные продукты питания

Как и в прошлом году, авторы исследования решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) — 15,30 руб.

Хлеб (10 буханок) — 12,40 руб.

Рис (1,5 кг) — 3,26 руб.

Яйца (20 шт.) — 4,20 руб.

Сыр (1 кг) — 12,66 руб.

Мясо (6 кг) — 63,30 руб.

Фрукты (6 кг) — 16,64 руб.

Овощи (8 кг) — 13,77 руб.

Цена продовольственной корзины с такими продуктами — 141,53 руб. Это на 4,29% больше прошлогодней суммы.

Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 43,9% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 47,8% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в Беларуси опередил рост цен.





Расходы на продукты питания в мире

У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее исследователи сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку».

В этом рейтинге Беларусь заняла 42 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Позади Беларуси в этом рейтинге расположились Россия (44 место), Молдова (45 место) и Казахстан (48 место).

В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.