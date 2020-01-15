Правительство России подало в отставку

Источник материала: Ежедневник





Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.

Об этом он сообщил во время встречи членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным после послания главы государства Федеральному собранию.

Медведев отметил, что в ходе своего выступления Путин обозначил не только приоритеты работы в России на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений, которые необходимо внести в Конституцию страны.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что в этом контексте очевидно, что правительство России должно предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые для этого решения.

«И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», — цитирует главу кабмина «РИА Новости» .

Путин поблагодарил членов правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент.

Согласно статье 117 Конституции РФ, правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом РФ. По словам Медведева, дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент, уточняет «Интерфакс».

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. Данное обращение является шестнадцатым по счету.

Мероприятие продолжалось больше часа. Президент говорил об изменениях в социальной и экономической сферах, предложил внести поправки в Конституцию страны и рассказал о роли России на международной арене.