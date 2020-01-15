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График приёма представителей Администрации Президента в январе

15.01.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные встречи представителей власти и граждан продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

График приёма представителей Администрации Президента в январе

Например, 16 января со своими вопросами можно обратиться к замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс. Прием начнется в 10.00 утра. В этот же день обращения жителей готов рассмотреть помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Встреча пройдет в Давид-Городке на территории электромеханического завода.  

График приёма представителей Администрации Президента в январе

На следующей неделе личные приемы граждан проведут сразу два помощника Президента: по Минской области и Минску. Во вторник и среду. Ну а 23 января на вопросы граждан ответит начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов.

График приёма представителей Администрации Президента в январе

В последнюю неделю января встречи представителей Администрации Президента состоятся во вторник и среду. Приемы граждан проведут помощники главы государства по Витебской области, Брестской и Гродненской. Встречи пройдут в Орше, Барановичах и Гродно

Люди в материале: Ольга Чуприс, Анатолий Маркевич, Дмитрий Барабанов
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Личные встречи представителей власти и граждан продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Например, 16 января со своими...
 
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