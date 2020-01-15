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Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчанина Сергея Раковича поздравило руководство столичной ГАИ. Очевидец ДТП не дал уйти от ответственности нетрезвому водителю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все произошло ночью 18 декабря на Кропоткина. Сергей вместе с семьей возвращался домой. Жена с детьми успели перейти дорогу, а перед ним пронеслась машина и врезалась в забор. Мужчина вызвал сотрудников ГАИ, подошел к автомобилю и достал ключи из зажигания.
Сергей Ракович:
Иван Шакун, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
15 января Сергею вручили благодарность за активную гражданскую позицию и проявленную смелость. По предварительной информации сотрудников ГАИ, виновник ДТП уже привлекался к ответственности за езду на подпитии и был лишен водительских прав.
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Новости Беларуси. Минчанина Сергея Раковича поздравило руководство столичной ГАИ. Очевидец ДТП не дал уйти от ответственности нетрезвому водителю, сообщили в...
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