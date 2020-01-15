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Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю

15.01.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчанина Сергея Раковича поздравило руководство столичной ГАИ. Очевидец ДТП не дал уйти от ответственности нетрезвому водителю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю

Все произошло ночью 18 декабря на Кропоткина. Сергей вместе с семьей возвращался домой. Жена с детьми успели перейти дорогу, а перед ним пронеслась машина и врезалась в забор. Мужчина вызвал сотрудников ГАИ, подошел к автомобилю и достал ключи из зажигания.

Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю

Сергей Ракович:
Вы представляете, если бы чуть-чуть раньше машина проехала или наши семьи шли позже, мы бы попали все под колеса.

Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю

Иван Шакун, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Руководство ГАИ столичной милиции не оставляет без внимания факты оказания помощи сотрудникам. Мы благодарны всем тем гражданам, которые неравнодушны к ситуации на дороге и готовы всегда исполнить свой гражданский долг, тесно взаимодействуя с сотрудниками ГАИ. Возможно, совершая такой поступок, вы не только остановите беду, но и спасете чью-то жизнь.  

15 января Сергею вручили благодарность за активную гражданскую позицию и проявленную смелость. По предварительной информации сотрудников ГАИ, виновник ДТП уже привлекался к ответственности за езду на подпитии и был лишен водительских прав.

Люди в материале: Иван Шакун, Сергей Ракович
 
 
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Новости Беларуси. Минчанина Сергея Раковича поздравило руководство столичной ГАИ. Очевидец ДТП не дал уйти от ответственности нетрезвому водителю, сообщили в...
 
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