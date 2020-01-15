«Не выдержали интереса». Доставка продуктов с Комаровки проработала день и временно закрылась

Источник материала: Tut.by

Новый Минске заработала доставка продуктов с Комаровки. Сравнили цены">сервис доставки продуктов с Комаровского рынка временно перестал работать. Об этом сообщается на сайте сервиса. Он проработал всего один день.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На сайте заработавшего вчера сервиса по доставке продуктов с главного минского рынка висит объявление: «Сайт на доработке. Приносим свои извинения. Сайт в скором времени будет запущен».

Чуть ниже приписано, что сайт будет недоступен до 21 января 2020 года.

До владельца нового сервиса мы не дозвонились, чтобы выяснить, в чем причина. На рынке, с которого доставляли продукты, рассказали, что в первый день работы у доставки был неожиданно большой наплыв клиентов. Одновременно сделать заказ на сайте пыталось около 8 тысяч человек. Сервер просто не выдержал такого интереса.

Сбои в работе сайта минчане уже вчера обсуждали в соцсетях. Одни писали, что сделали заказ, но спустя некоторое время не обнаружили его в списке на доставку. Другие просто не смогли сделать заказ.

Сейчас сайт переезжает на другой сервер.

Организаторы доставки написали, что все заявки, оставленные 14 января до 00.00 часов будут выполнены. Время доставки будет согласовано с клиентами администратором сервиса.