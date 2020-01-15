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Власти не прочь пересмотреть и другие кодексы по примеру административного
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что по примеру административного пересмотрят и другие кодексы. В том числе уголовный.
На вчерашнем совещании у Лукашенко, по
«Именно этот кусок работы сейчас — важнейший. Огромный пласт. Поручил предложить активнее подключиться парламенту. И также интенсивно с людьми работать — слышать их предложения», — пересказывает канал слова Лукашенко.
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Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что по примеру административного пересмотрят и другие кодексы. В том числе уголовный.
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