ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всё правительство России ушло в отставку. Что?!

15.01.2020 16:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Правительство России всем составом ушло в отставку. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медвев после послания президента Владимира Путина, в котором тот предложил переписать Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Дмитрий Медведев прокомментировал уход правительство так: «Эти [предложенные Владимиром Путиным] изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.

В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

В ответ Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Президент России также сказал, что намерен ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить ее Медведеву.

Последствия «исторического заявления Медведева» уже здесь

По данным Московской биржи, российский рубль моментально подешевел к доллару и евро. В 16:10 по московскому времени стоимость американской валюты составляла 61,39 рубля. Сообщение об отставке правительства появилось на сайте ТАСС в 16:28; спустя несколько минут стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля, уточняет «Лента.ру».

То же происходит и с евро. В 16:10 по московскому времени стоимость европейской валюты на Московской бирже составляла 68,40 рубля. Уже к 16:30 она выросла до 68,86 рубля.

Новость дополняется.

Читайте по теме: Госинцест против инвестора. Чем интеграция с Россией опасна для беларуского IT и венчурной экономики

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России всем составом ушло в отставку. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медвев после послания президента Владимира Путина, в котором тот предложил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика