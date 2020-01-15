Всё правительство России ушло в отставку. Что?!

Источник материала: KYKY

Правительство России всем составом ушло в отставку. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медвев после послания президента Владимира Путина, в котором тот предложил переписать Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Дмитрий Медведев прокомментировал уход правительство так: «Эти [предложенные Владимиром Путиным] изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.

В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

В ответ Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Президент России также сказал , что намерен ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить ее Медведеву.

Видео, как Путин любезно предоставляет Медведеву возможность попроситься в отставку. Повеяло 2011 годом и хэштэгом #жалкий pic.twitter.com/S4YIwOnoVb — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

Последствия «исторического заявления Медведева» уже здесь

По данным Московской биржи, российский рубль моментально подешевел к доллару и евро. В 16:10 по московскому времени стоимость американской валюты составляла 61,39 рубля. Сообщение об отставке правительства появилось на сайте ТАСС в 16:28; спустя несколько минут стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля, уточняет «Лента.ру».

То же происходит и с евро. В 16:10 по московскому времени стоимость европейской валюты на Московской бирже составляла 68,40 рубля. Уже к 16:30 она выросла до 68,86 рубля.

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