Транзит власти: Медведев становится де-факто вице-президентом РФ





Медведев и Путин, архивное фото





Президент РФ Владимир Путин заявил о планах создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложил этот пост Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс».





На этой должности Медведев, как предполагается, займется вопросами обороноспособности и безопасности России.





Телеграм-канал Незыгарь считает, что Совбез РФ таким образом становится гарантом транзита власти в России.









А российский телеграм-канал Чеснаков пишет, что Медведев на вышеупомянутой должности по сути является вице-президентом.



















