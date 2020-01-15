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Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

15.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Активизация частной инициативы может стать одной из ключевых точек экономического роста Ганцевичского района. Такое мнение высказал сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече с трудовым коллективом Ганцевичского хлебозавода, передает корреспондент БЕЛТА.

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

Во время встречи

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

В прошлом году Ганцевичский район был отнесен к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Был разработан и принят комплексный план социально-экономического развития района до 2025 года, который включает все направления для того, чтобы здесь были созданы комфортные условия жизни. Активно инвестируются средства в развитие сельского хозяйства, предпринимаются усилия для того, чтобы устойчиво работали промышленные предприятия.


Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Белов

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

Генеральный директор ОАО "Берестейский пекарь" Олег Нестерук

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

"В вопросах занятости основной акцент мы делаем на активизации частной инициативы. Это может быть производственная сфера, в том числе деревообработка, которая развита в Ганцевичском районе. Услуги, агротуризм, фермерство - мы готовы поддерживать развитие предпринимательства. Для этого у нас имеются определенные рычаги: льготное кредитование, средства инновационного фонда, субсидии безработным для организации предпринимательской деятельности", - отметил губернатор.

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

Лис ориентировал жителей Ганцевичского района на развитие частной инициативы

В качестве примера он привел частное предприятие в Ганцевичском районе, которому в прошлом году был предоставлен льготный кредит на сумму Br271 тыс. на приобретение оборудования для расширения действующего деревоперерабатывающего производства. На предприятии планируется дополнительно создать шесть рабочих мест.

В целом по Ганцевичскому району в прошлом году было создано 80 рабочих мест. Не меньше их планируется открыть и в текущем году. Так, в местном лесхозе будет создано пеллетное производство. "Надо использовать лесные ресурсы, которые здесь имеются. Это касается и производства и переработки грибов, ягод, другой продукции. Этим надо будет серьезно заниматься для того, чтобы выполнить планы, которые мы наметили. Тогда многие другие проблемы снимутся. Я уверен, что у района есть перспективы для хорошего развития", - сказал председатель облисполкома.

На встрече также поднимались вопросы медицинского обслуживания, физкультуры и спорта. Анатолий Лис заявил, что такая практика встреч руководителей органов власти с трудовыми коллективами будет продолжена в силу их эффективности. "Я считаю такой формат очень полезным. Эти встречи дают возможность людям на местах, прежде всего в отдаленных районах, задать вопросы, которые их интересуют. А нам непосредственно от людей узнать о проблемах в данном регионе", - резюмировал руководитель области.

 
 
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