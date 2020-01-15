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Санэпидслужба Беларуси не рекомендует покупать мясо птицы и яйца "с рук" в Польше
15.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Санэпидслужба Беларуси не рекомендует при поездках в затронутые птичьим гриппом страны покупать мясо птиц, полуфабрикаты из него и яйца в местах несанкционированной торговли. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Так, вспышка высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом гриппа A(H5N8), зафиксирована в
В настоящее время нет сведений об опасности этого штамма вируса гриппа для человека. Случаев заболевания гриппом, вызванным возбудителем, среди населения не зарегистрировано. Вместе с тем рекомендуется соблюдать ряд мер. Не только не покупать мясо и яйца в непредназначенных для этого местах, но и избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Не следует контактировать с мертвыми или дикими птицами, которые проявляют признаки болезни. Речь идет о дискоординации движений, когда отмечаются вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, затрудненное дыхание.
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Санэпидслужба Беларуси не рекомендует при поездках в затронутые птичьим гриппом страны покупать мясо птиц, полуфабрикаты из него и яйца в местах...
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