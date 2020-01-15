Коллектив «РайзДэнс» вернулся с Международного Фестиваля-конкурса «Огни Рождественской Москвы»

Источник материала: Виртуальный Брест

Школа-студия танца «РайзДэнс» (Rise Dance) г. Брест, под руководством Елены Проваторовой (педагог-хореограф Артем Маслов), с успехом вернулись с Международного Фестиваля-конкурса «Огни Рождественской Москвы», который проходил в Москве, в легендарном концертном зале «Останкино», на одной из самых престижных концертных площадок столицы Российской Федерации.





Сама столица переливалась каскадом огней и Рождественской цветной иллюминацией, стала сказочной декорацией, для Всех участников «РайзДэнс». Уличные рождественские ярмарки, праздничные гулянья, парки атракционов, интерактивные площадки, Новогодняя Европейская ярмарка, фестиваль Ледяных скульптур, самый большой каток страны на Красной площади и ВДНХ, Арбат, неповторимая Красная площадь и Кремль!





Коллектив «РайзДэнс», участвовал в номинации — Современный танец. Представляли две новые хореографические композиции: «Охота» и «Боевая тревога». Борьба разворачивалась не шуточная.





Звездный состав жюри по Всем номинациям — профессорский состав МГИК и других ВУЗов страны, видные деятели культуры и искусства. Квалифицированный принцип оценки!





Награждение проходило по нарастающему принципу. Сначала дипломанты I, II и III степени, затем более высокая степень — Лауреаты. Коллективу «РайзДэнс» удалось войти в тройку Лауреатов! Молодцы ребята!











