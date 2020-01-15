Что стоит за накатом Лукашенко на застройщиков-миллионеров

И сколько бы он ни ссылался на интересы и благополучие людей, причина, скорее всего, в желании сохранить личную власть. Пусть даже ценой застоя и деградации целой страны. Поднятые на совещании вопросы доступности жилья, импортозамещения и цены посредничества могут свидетельствовать об отсутствии свежих идей, пишет "Солидарность" .





Сколько лет мы уже слышим о необходимости «справедливой» цены квадратного метра для простых белорусов? Или необходимости свести на нет услуги необоснованных посредников? Разве что, в этот раз интерес к последнему вопросу у главы государства был вызван приближающимися выборами.





Заметив, что посреднические услуги могут занимать 30-50% от себестоимости продукции, Лукашенко поинтересовался, позволит ли устранение лишнего звена высвободить дополнительные средства для повышения зарплаты на предприятиях. И еще один любопытный момент.









На совещании руководитель страны много говорил о жилищном строительстве, о долларовых миллионерах, заработавших состояния «за счет тех, кто покупает это жилье». Лукашенко назвал ненормальной наживу на простых покупателях жилья:





— У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы.





И тут же озвучил критерии, необходимые для выхода на строительный рынок:





— Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу — строительным организациям.





Интересно будет взглянуть, как после этих пожеланий пойдут дела у и без того успешного застройщика Минска Павла Белого — владельца компании «Тапас» и по совместительству партнера Лукашенко по хоккейной команде.