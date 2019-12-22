Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк

21 декабря в Солигорске на Центральной площади состоялась региональная рождественская ярмарка. Такие ярмарки всегда проводятся в преддверии зимних праздников.

С 9 часов утра на площади стали разворачиваться торговые ряды. Тут можно было приобрести товары к новогоднему столу. Не обошлось и без новогодних атрибутов. На ярмарке предлагали и живые елки, и елки в кадках. Приятно радовали цены на елки от Стародорожского и Любанского лесхозов. Елки в кадках, к примеру, предлагаемые на ярмарках, быстро разобрали, потому что они были дешевле чем заявленные Старобинским лесхозом. Разбирали и срубленные деревья.



На ярмарке предлагались также зимняя одежда, обувь, новогодние украшения, товары для быта. Была подготовлена и интересная концертная программа, потому поход на рождественскую ярмарку был нескучным.















Региональная ярмарка длилась до 16 часов. Можно было и прогуляться, и прикупить товары и продукты, и песни послушать. Между тем, сезон ярмарок и новогодних базаров только открывается.













22 декабря на Центральной площади состоится районная ярмарка. А с 23 в различных точках Солигорска и района откроются елочные базары. Приходите за покупками!



Кроме того, по 5 января 2020 г. с 9.00 до 16.00 еще пройдут районные ярмарки:



на Центральной площади Солигорска , 4 и 5 января 2020 г.;

на торговой площадке «Рынок Октябрьский» — 28 и 29 декабря 2019 г.;

в г.п. Красная Слобода в районе рыночной площади — еженедельно по четвергам;

в г.п. Старобин на площадке по пер. Спортивный — еженедельно по пятницам.



До встречи на ярмарках!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Елена ГУМЕНЮК.