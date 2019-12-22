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В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
15.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
22 декабря 2019 0:10 5970
В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
21 декабря в Солигорске на Центральной площади состоялась региональная рождественская ярмарка. Такие ярмарки всегда проводятся в преддверии зимних праздников.
С 9 часов утра на площади стали разворачиваться торговые ряды. Тут можно было приобрести товары к новогоднему столу. Не обошлось и без новогодних атрибутов. На ярмарке предлагали и живые елки, и елки в кадках. Приятно радовали цены на елки от Стародорожского и Любанского лесхозов. Елки в кадках, к примеру, предлагаемые на ярмарках, быстро разобрали, потому что они были дешевле чем заявленные Старобинским лесхозом. Разбирали и срубленные деревья.
Региональная ярмарка длилась до 16 часов. Можно было и прогуляться, и прикупить товары и продукты, и песни послушать. Между тем, сезон ярмарок и новогодних базаров только открывается.
22 декабря на Центральной площади состоится районная ярмарка. А с 23 в различных точках Солигорска и района откроются елочные базары. Приходите за покупками!
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Елена ГУМЕНЮК.
©Информационный отдел
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22 декабря 2019 0:10 5970 В Солигорске прошла Рождественская региональная...
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