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В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.

15.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 декабря 2019 0:10 5970

В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк

21 декабря в Солигорске на Центральной площади состоялась региональная рождественская ярмарка. Такие ярмарки всегда проводятся в преддверии зимних праздников.

В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.

С 9 часов утра на площади стали разворачиваться торговые ряды. Тут можно было приобрести товары к новогоднему столу. Не обошлось и без новогодних атрибутов. На ярмарке предлагали и живые елки, и елки в кадках. Приятно радовали цены на елки от Стародорожского и Любанского лесхозов. Елки в кадках, к примеру, предлагаемые на ярмарках, быстро разобрали, потому что они были дешевле чем заявленные Старобинским лесхозом. Разбирали и срубленные деревья.

На ярмарке предлагались также зимняя одежда, обувь, новогодние украшения, товары для быта. Была подготовлена и интересная концертная программа, потому поход на рождественскую ярмарку был нескучным.

В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.

Региональная ярмарка длилась до 16 часов. Можно было и прогуляться, и прикупить товары и продукты, и песни послушать. Между тем, сезон ярмарок и новогодних базаров только открывается.

В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.
В Солигорске прошла Рождественская региональная ярмарка.

22 декабря на Центральной площади состоится районная ярмарка. А с 23 в различных точках Солигорска и района откроются елочные базары. Приходите за покупками!

Кроме того, по 5 января 2020 г. с 9.00 до 16.00 еще пройдут районные ярмарки:

на Центральной площади Солигорска , 4 и 5 января 2020 г.;
на торговой площадке «Рынок Октябрьский» — 28 и 29 декабря 2019 г.;
в г.п. Красная Слобода в районе рыночной площади — еженедельно по четвергам;
в г.п. Старобин на площадке по пер. Спортивный — еженедельно по пятницам.

До встречи на ярмарках!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Елена ГУМЕНЮК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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22 декабря 2019 0:10 5970 В Солигорске прошла Рождественская региональная...
 
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