Участники акций за независимость оштрафованы почти на 100 тысяч рублей

По подсчетам правозащитников, на 15 января общая сумма штрафов по этим делам составила 99 652,5 рубля (около $47 000). 11 человек осуждены в общей сложности на 225 суток ареста. Еще около десятка судов должно пройти, передает "Еврорадио" .





Для помощи в выплате штрафов в Беларуси стартовала благотворительная кампания BY_Help. За пять дней ее деятельности на помощь репрессированным собрано более 18 000 долларов. Эти деньги пойдут на оплату штрафов и содержания на сутках осужденных активистов.





Сбор денег продолжается, и каждый желающий может выразить солидарность и поддержать осужденных активистов.





Как и куда можно перечислить деньги для репрессированных?









В БЕЛАРУСИ





перевод на карту через площадку MolaMola





сбор для Гродно на MolaMola





сбор на оштрафованных писателей от ПЕН-центра





наличными в Минске и Гомеле (для контакта нужно написать в сообщество BY_Help )





НЕ В БЕЛАРУСИ





через площадку сбора в Facebook Paypal в странах Евросоюза: alaksiej.lavoncyk@tol.org





Paypal в США: nadzeya.norton@gmail.com





REVOLUT: +48575195688





bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8 ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d





на банковский счетах в странах Евросоюза (получить детали счета можно по электронной почте alaksiej.lavoncyk@tol.org). У



