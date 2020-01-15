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Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

15.01.2020 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Правительство России уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после рабочей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

Она состоялась по итогам послания российского лидера к Федеральному собранию. Такое решение Медведев объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

Медведев: правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку

В свою очередь Путин поблагодарил Дмитрия Медведева за работу и поручил уходящему кабмину исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Сообщается, что в будущем Дмитрий Медведев займет должность заместителя главы Совета безопасности.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

Люди в материале: Дмитрий Медведев, Владимир Путин
 
 
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Новости России. Правительство России уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после рабочей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в...
 
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