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Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

15.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 декабря 2019 0:31 1503

Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

Автор: Эдуард Кидяев.

Календарная зима совсем не радует. Погода стоит весенняя. Но каждый надеется, что все же глобальное потепление не лишит нас полностью радости от традиционных зимних забав: от катаний на лыжах и коньках.

Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

Мы поинтересовались в управлении по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома, в случае внезапных снегопадов и морозов, оперативно ли в городе и на селе зальют катки и можно ли будет любителям лыж выйти на лыжню.

И хотя согласно поговорке, сани готовить нужно летом, а телегу – зимой, вопрос журналиста начальник управления Игорь Цыбулько воспринял саркастически.

— На улице восемь градусов тепла, катки заливаем, — пошутил он. – Какой вопрос, такой и ответ. Но затем рассказал, что существенных изменений за год не произошло, и точки проката лыж в городе и на селе, и стоимость проката лыж и коньков, и места катков – остаются прежними. Единственное новшество — количество лыж несколько увеличилось.

Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

Итак, на селе взять лыжи напрокат можно (снежный покров должен быть величиной более 10 см!) в деревне Долгое (ФОК), в городском поселке Старобин (ФОК), в агрогородке Величковичи (ФОК). В самом городе Солигорске прокат лыж осуществляется в центре туризма и краеведения детей и молодежи Солигорского района.

Стоимость проката лыж зависит от возраста катающихся и от систем крепления, которыми оснащены лыжи. Так, один час проката на лыжах, оборудованных системой современного крепления NNN, обойдется взрослым в 10 рублей, детямв 4 рубля 50 копеек, а цена за час проката лыж, оборудованных полужестким креплением Nordik Norm – 6 рублей для взрослых, 3 рубля для детей.

Для любителей коньков сообщаем, что в случае длительных морозов каток заливать планируется в районе средней школы №3, также катки могут появиться к районе школ №5, № 8, №11, гимназии №1.

Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

Появятся катки, если придет настоящая, а не календарная зима, и для сельчан: в Гоцке, Новополесском, Хоростово, Октябре. Для тех, кто хочет позаниматься любительским хоккеем, оборудуют хоккейные коробки. Они разместятся в Старобине ( в районе ФОКа), в агрогородке Долгое, в Солигорске на улице Богомолова.

Стоимость проката коньков- 5 рублей за час для взрослых, 3 рубля за час – для детей.

Управление по образованию, спорту и туризму начеку. Осталось только дождаться настоящей зимы. Где же вы, снегопады и сугробы, мороз, который щиплет щеки и нос, метелица. Как же все соскучились по белому очищающему пространству, по зимним забавам.

Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы?

Верим, что снега и мороза дождемся!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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21 декабря 2019 0:31 1503 Лыжи и коньки готовы! Но где же снег и морозы? ...
 
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