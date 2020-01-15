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Кто бы мог подумать: в Бресте в разгар зимы проснулись пчелы

15.01.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в середине января проснулись пчелы. Видеопруф разместил на своей странице брестский блогер Кирилл Кветка.

Кто бы мог подумать: в Бресте в разгар зимы проснулись пчелы

Видео: Кирилл Кветка

«Погодка просто шепчет», — прокомментировал автор видео.

Пчелы, как правило, просыпаются в марте-апреле, а уходят на покой осенью, когда температура воздуха понижается до десяти градусов тепла, а то и ниже. В общей сложности пчела бодрствует около полугода, но активный медонос продолжается не больше месяца, сообщает портал «Мир меда».

Ранее сообщалось, что еще 12 января в небе над Брестом заметили стаю журавлей, которые возвращались с зимовки. В минувшие годы также отмечались ранние прилеты журавлей, но это было в феврале. Также 12 января в город прилетели как минимум два косяка белолобых гусей. Нормальный срок их возвращения — март.

Теплая зима чудит не только в Брестской области: на Гродненщине уже собирают лисички, а в Витебске, Лунинце и Минске расцвели примулы. Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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