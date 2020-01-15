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«Вы имеете что-то против макарон?» Дзержинская больница судится с политиком Андреем Дмитриевым

15.01.2020 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев в прошлом году был кандидатом в депутаты в Дзержинском районе. В своем предвыборном выступлении на телевидении он показал фото приема пищи с местной больнице. Медучреждение подало в суд на политика по статье 153 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Статья применяется в отношении информации, которая не соответствует действительности и порочит человека или организации. Поэтому сейчас больница должна доказать в суде, что фотография фейковая и что ее упоминания в СМИ порочат медицинское учреждение.

Фото макарон с куском батона разместила в прошлом году в социальных сетях Марина Мокас, председатель Дзержинской районной организации «Говори правду». Женщина сравнивала пищу в минской больнице и в Дзержинске, передает "Белсат".



Сегодня, 15 января, состоялось предварительное заседание в Дзержинском районном суде. Судебный иск районная больница предъявила также и к телевидению СТВ, где транслировалось выступление кандидатов. ЦРБ требует опубликовать опровержение, а также 3 базовые величины (81 рубль) – государственную пошлину. При этом никакой моральной компенсации пока заявлено не было. Представители государственного телевидения в суд не пришли. Представители ЦРБ еще в начале заседания заявили ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме. Судья Федчук Татьяна Ивановна ходатайство отклонила.

Главный врач больницы Владимир Губаш подчеркнул, что питание в учреждении соответствует нормам. Врач-диетолог Нелли Аракелян пояснила, что в день расходуется на питание 3 руб 70 копеек на человека (позже главный врач объяснил, что больница получает гуманитарную помощь в виде продуктов питания). Диетолог убеждена: такой прием пищи, как на фото, невозможен в их учреждении. Если это завтрак, то должно быть масло, если обед, то обязательно должно быть мясо или рыба. На вопрос Дмитриева о том, считает ли диетолог макароны и батон элементами здорового питания, сказала так: «Вы имеете что-то против макарон? Я не буду отвечать на этот вопрос».

Администрация больницы представила меню за осень, хотя фото сделано в апреле. В суд пришло пять представителей медицинского учреждения. На вопрос адвоката, какие будут представлены доказательства того, что свидетельства порочат больницу, представители пожали плечами: «А мы должны это доказывать? Если нужно, представим».

Суд постановил привлечь в качестве ответчика еще и редакцию Дзержинской районной газеты «Узвышша», где также описывались приемы пищи в ЦРБ.

«Это попытка ввести цензуру на критику государственных органов», – заявил Дмитриев.

«Сведения, которые распространил Дмитриев, носят предвзятый характер. Из них можно сделать вывод, что питание в больнице на низком уровне, а это не так», – говорит Валерия Лалина, юрисконсульт больницы.

Основное заседание состоится 29 января.
 
 
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Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев в прошлом году был кандидатом в депутаты в Дзержинском районе. В своем предвыборном...
 
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