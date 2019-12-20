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Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.

15.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 декабря 2019 22:12 4563

Группа "Ляпис - 98" вновь покорит Солигорск. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

По многочисленным просьбам легендарная группа «Ляпис Трубецкой» продолжает жить в рамках коллектива Сергея Михалка – оркестра «Ляпис — 98».

Солигорский зритель услышит такие произведения как: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Я верю», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Капитал».

Ждем вас 04 марта в 18.30 в театральном зале Дворца культуры г.Солигорска!!! Спешите, будет жарко!!!!!

Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.
Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.
Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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20 декабря 2019 22:12 4563 Группа "Ляпис - 98" вновь покорит Солигорск. АНОНС. ...
 
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