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Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.
15.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 декабря 2019 22:12 4563
Группа "Ляпис - 98" вновь покорит Солигорск. АНОНС.
По многочисленным просьбам легендарная группа «Ляпис Трубецкой» продолжает жить в рамках коллектива Сергея Михалка – оркестра «Ляпис — 98».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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20 декабря 2019 22:12 4563 Группа "Ляпис - 98" вновь покорит Солигорск. АНОНС. ...
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