Группа «Ляпис — 98» вновь покорит Солигорск. АНОНС.

По многочисленным просьбам легендарная группа «Ляпис Трубецкой» продолжает жить в рамках коллектива Сергея Михалка – оркестра «Ляпис — 98».



Солигорский зритель услышит такие произведения как: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Я верю», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Капитал».



Ждем вас 04 марта в 18.30 в театральном зале Дворца культуры г.Солигорска!!! Спешите, будет жарко!!!!!

