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Александр Гутор стал игроком «Шахтера»

15.01.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший вратарь Беларуси 2019 года Александр Гутор пополнил ряды солигорского «Шахтера», подписав трехлетний контракт с новой командой. Об этом сообщается на сайте клуба.


Фото: ФК «Шахтер»

Прошлый сезон голкипер провел в брестском «Динамо», став чемпионом Беларуси, сыграл в 59 матчах в различных официальных турнирах, в 23 из них он не пропускал голов.

Гутор является воспитанником минского «Динамо». Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за которое дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за «Динамо-Минск».

Затем в карьере вратаря был российский этап — «Оренбург» и «Тосно». В 2017 году Александр играл за «Черноморец» из Одессы. Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».

Является игроком национальной сборной Беларуси.

Достижения:

Чемпион Беларуси (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019);
Серебряный призер чемпионата Беларуси (2014, 2015);
Бронзовый призер чемпионата Беларуси (2013);
Обладатель Кубка Беларуси (2009/10, 2017/2018);
Обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2018);
Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы (2011);
Участник Олимпиады в Лондоне (2012);
Участник групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Личные:

Лучший игрок Беларуси (2011);
Лучший вратарь чемпионата Беларуси (2011, 2019).

 
Теги: Минск
 
 
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Ряды солигорского клуба пополнил Александр Гутор. Голкипер подписал трехлетний контракт.
 
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