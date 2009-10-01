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Александр Гутор стал игроком «Шахтера»
Источник материала: Tut.by
Лучший вратарь Беларуси 2019 года Александр Гутор пополнил ряды солигорского «Шахтера», подписав трехлетний контракт с новой командой. Об этом сообщается на
Прошлый сезон голкипер провел в брестском «Динамо», став чемпионом Беларуси, сыграл в 59 матчах в различных официальных турнирах, в 23 из них он не пропускал голов.
Гутор является воспитанником минского «Динамо». Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за которое дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за «Динамо-Минск».
Затем в карьере вратаря был российский этап — «Оренбург» и «Тосно». В 2017 году Александр играл за «Черноморец» из Одессы. Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».
Является игроком национальной сборной Беларуси.
Достижения:
Чемпион Беларуси (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019);
Личные:
Лучший игрок Беларуси (2011);
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Ряды солигорского клуба пополнил Александр Гутор. Голкипер подписал трехлетний контракт.
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