Александр Гутор стал игроком «Шахтера»

Источник материала: Tut.by

Лучший вратарь Беларуси 2019 года Александр Гутор пополнил ряды солигорского «Шахтера», подписав трехлетний контракт с новой командой. Об этом сообщается на сайте клуба .



Фото: ФК «Шахтер»

Прошлый сезон голкипер провел в брестском «Динамо», став чемпионом Беларуси, сыграл в 59 матчах в различных официальных турнирах, в 23 из них он не пропускал голов.

Гутор является воспитанником минского «Динамо». Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за которое дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за «Динамо-Минск».

Затем в карьере вратаря был российский этап — «Оренбург» и «Тосно». В 2017 году Александр играл за «Черноморец» из Одессы. Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».

Является игроком национальной сборной Беларуси.

Достижения:

Чемпион Беларуси (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019);

Серебряный призер чемпионата Беларуси (2014, 2015);

Бронзовый призер чемпионата Беларуси (2013);

Обладатель Кубка Беларуси (2009/10, 2017/2018);

Обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2018);

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы (2011);

Участник Олимпиады в Лондоне (2012);

Участник групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Личные:

Лучший игрок Беларуси (2011);

Лучший вратарь чемпионата Беларуси (2011, 2019).