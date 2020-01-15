|
Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ноябре 2019 года провели практически 12-часовую операцию, используя сплит-технологию, которая требует высочайшего профессионализма хирургов, трансплантологов, анестезиологов, но в результате позволяет спасти жизни сразу двух пациентов. Именно так произошло в этот раз.
Как твои дела?
Двухлетняя Вика смущается теле- и фотокамер. Пока убежать от них не может – все же после операции прошло не так много времени, набирается сил. Малышка и ее родители за месяц до Нового года получили общий подарок. В роли волшебников оказался не Дед Мороз, а люди в белых халатах.
Врожденная проблема с печенью влекла за собой отравление всего организма токсинами и в конечном счете поставила под угрозу едва начавшуюся жизнь. В таком случае единственный шанс на спасение – трансплантация. Из родного Запорожья на лечение в Киев малышку повезла мама. Она-то и должна была стать донором, но не получилось. Тогда стали искать возможность за рубежом: в Бельгии или в Беларуси.
Надежда Галь:
Алена Сырова, корреспондент:
Такие, как героиня нашего сюжета, которая сегодня уверенно идет на поправку. Маленькая голубоглазая Виктория – живое подтверждение: белорусские медики готовы делать все и даже больше, чтобы все пациенты из листа ожидания как можно скорее получали шанс на спасение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)