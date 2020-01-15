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Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

15.01.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

В ноябре 2019 года провели практически 12-часовую операцию, используя сплит-технологию, которая требует высочайшего профессионализма хирургов, трансплантологов, анестезиологов, но в результате позволяет спасти жизни сразу двух пациентов. Именно так произошло в этот раз.

С медиками и маленькой пациенткой пообщалась корреспондент Алена Сырова.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

Как твои дела?

Двухлетняя Вика смущается теле- и фотокамер. Пока убежать от них не может – все же после операции прошло не так много времени, набирается сил. Малышка и ее родители за месяц до Нового года получили общий подарок. В роли волшебников оказался не Дед Мороз, а люди в белых халатах.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Врожденная проблема с печенью влекла за собой отравление всего организма токсинами и в конечном счете поставила под угрозу едва начавшуюся жизнь. В таком случае единственный шанс на спасение – трансплантация. Из родного Запорожья на лечение в Киев малышку повезла мама. Она-то и должна была стать донором, но не получилось. Тогда стали искать возможность за рубежом: в Бельгии или в Беларуси.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

Надежда Галь:
Нам врач наш написал в рекомендациях «Беларусь». Они сначала с Беларусью созванивались, и здесь врачи взялись сразу. Им очень большое спасибо. Врачи здесь внимательные, ничего плохого ты не услышишь от них. Мы хотим дальше здесь наблюдаться. Может, даже и переедем сюда.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

Алена Сырова, корреспондент:
В Республиканском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии за все время провели более чем шесть сотен сложнейших пересадок печени. Сегодня в листе ожидания 130 пациентов, шесть из них дети.

Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь

Такие, как героиня нашего сюжета, которая сегодня уверенно идет на поправку. Маленькая голубоглазая Виктория – живое подтверждение: белорусские медики готовы делать все и даже больше, чтобы все пациенты из листа ожидания как можно скорее получали шанс на спасение.

Люди в материале: Надежда Галь, Алена Сырова
 
 
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Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в...
 
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