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Среди зимы в Бресте зацвели фиалки
Источник материала: Партизан
На улице Журавецкой в Бресте можно увидеть целые грядки цветов, для которых зима словно не существует.
Фиалка трехцветная, или анютины глазки, как ее называют на Брестчине, растет на грядках в открытом грунте. Фотографии цветов сделаны 15 января, когда прошла ровно половина календарной зимы. За это время брестчане так и не увидели настоящей снежной погоды. А вот грибы в лесу и цветы на огородах этой зимой стали чуть ли не обычным явлением, передает
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Хозяин участка, на котором растут фиалки, рассказал Belsat.eu, что давно выращивает эти цветы, и если раньше их приходилось накрывать, то теперь из-за очень теплой погоды делать этого не надо. В последние дни в Бресте сохраняется плюсовая температура — днем в среднем +6 градусов.
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На улице Журавецкой в Бресте можно увидеть целые грядки цветов, для которых зима словно не существует.
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