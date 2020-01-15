ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди зимы в Бресте зацвели фиалки

15.01.2020 20:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На улице Журавецкой в Бресте можно увидеть целые грядки цветов, для которых зима словно не существует.
1 из 2

Фиалка трехцветная, или анютины глазки, как ее называют на Брестчине, растет на грядках в открытом грунте. Фотографии цветов сделаны 15 января, когда прошла ровно половина календарной зимы. За это время брестчане так и не увидели настоящей снежной погоды. А вот грибы в лесу и цветы на огородах этой зимой стали чуть ли не обычным явлением, передает "Белсат".
#1#
Хозяин участка, на котором растут фиалки, рассказал Belsat.eu, что давно выращивает эти цветы, и если раньше их приходилось накрывать, то теперь из-за очень теплой погоды делать этого не надо. В последние дни в Бресте сохраняется плюсовая температура — днем в среднем +6 градусов.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Журавецкой в Бресте можно увидеть целые грядки цветов, для которых зима словно не существует.
 
Новости дня
Новости разные
 
Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика