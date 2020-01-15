Среди зимы в Бресте зацвели фиалки

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Хозяин участка, на котором растут фиалки, рассказал Belsat.eu, что давно выращивает эти цветы, и если раньше их приходилось накрывать, то теперь из-за очень теплой погоды делать этого не надо. В последние дни в Бресте сохраняется плюсовая температура — днем в среднем +6 градусов.







