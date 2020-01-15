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Сама себя "оштрафовала": Ирина Кручинкина пробежала лишний штрафной круг
Источник материала: Партизан
Натурализованная российская биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, показала 83-й результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Белоруска Анна Сола заняла четвертое место в спринте в Рупольдинге
Спортсменка, допустившая два промаха, пробежала лишний штрафной круг, преодолев вместо 300 дополнительных метров дистанции 450.
Об ошибке одной из сестер Кручинкиных своевременно никто не сообщил, пишет
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Натурализованная российская биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, показала 83-й результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в...
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