22 января в 17.30 в концертном зале волковысской детской школы искусств состоится традиционный Вечер с выпускниками.
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Волковысская детская школа искусств приглашает
15.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
22 января в 17.30 в концертном зале волковысской детской школы искусств состоится традиционный Вечер с выпускниками.
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22 января в 17.30 в концертном зале волковысской детской школы искусств состоится традиционный Вечер с выпускниками. (adsbygoogle =...
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