Похоронил возлюбленных и детей. Трагическая история главного интеллигента советского кино Василия Ланового

Источник материала: Tut.by

Актерская карьера Василия Ланового всегда складывалась удачно. Еще будучи студентом, он получил свою первую главную роль, а позже снялся в десятках прекрасных картин. Даже в преклонном возрасте Лановой остается востребованным: ему предлагают сниматься, зовут на интервью.

К сожалению, личная жизнь Василия Семеновича не такая радужная, как профессиональная. О том, что пришлось пережить культовому актеру, вспоминаем в его 86-й день рождения.



Фото: kinopoisk.ru

Разбитое сердце

Первой супругой Василия Семеновича стала Татьяна Самойлова, потрясающая красавица, известная каждому зрителю по фильму «Летят журавли». Пара познакомилась в училище: волей судьбы Лановой и Самойлова попали на один курс. Василий к тому моменту уже успел сняться в «Аттестате зрелости» и приобрести известность, о нем мечтали все студентки Щукинского. А он мечтал лишь об одной Татьяне. И сделал ей предложение, не дожидаясь выпускного.



Фото: kinopoisk.ru / Василий и Татьяна вместе сыграли в фильме «Анна Каренина»

Свадьба у влюбленных была скромная, семейная жизнь тоже не отличалась роскошеством. Самойлова и Лановой долгое время не имели собственного жилья, поэтому жили вместе с родителями Татьяны. Но это их не стесняло: на самом деле супруги не так уж часто бывали дома. Ведь кинокарьера Василия Семеновича ожидаемо пошла в гору: он постоянно пропадал на съемках. И сама Татьяна стала получать хорошие предложения от режиссеров.

Жизнь вместе, но порознь стала причиной разлада в актерской семье.



Фото: kinopoisk.ru

«Он безумно много работал, и жить с ним было тяжело: его никогда не было дома. Вася сразу стал знаменитым», — позже сетовала в прессе Татьяна.

А позже любимая работа и вовсе сыграла роковую роль в судьбе этого брака. Самойлова узнала, что беременна, однако кинематограф привлекал ее куда больше, чем материнство. Аборты тогда были запрещены, и девушка решилась избавиться от ребенка (как потом оказалось, от детей — у пары должна была родиться двойня) подпольно.

К счастью, Татьяна выжила. Но ее поступок разрушил семью: узнав о том, что сделала его супруга, Василий Семенович не смог ее простить. Ведь он, выросший в большой и дружной семье, всегда мечтал о детях.

Уже будучи в преклонном возрасте, Самойлова призналась: именно Лановой был самой большой ее любовью.

«Первое чувство, первые поцелуи… Мы были мужем и женой шесть лет. Счастливы были просто безумно. Но фактически из шести лет брака мы прожили с ним три года. Остальное — съемки, разъезды, киноэкспедиции… Если бы мы с Васей остались вместе, наша жизнь сложилась бы удачнее. Потом мы с Васей говорили: „Какие все-таки в молодости мы были дураки“. Но возврата назад уже не было», — вспоминала она.

Татьяны Самойловой не стало в 2014 году. Узнав о ее кончине, Лановой попал в больницу с сердечным приступом.

Роковая случайность

Вскоре жизнь свела Василия Семеновича с актрисой и режиссером телевидения Тамарой Зябловой. Именно с Тамарой связана одна из самых романтичных историй в биографии Ланового: снимаясь в картине «Алые паруса», актер подговорил владельца судна приплыть к берегам Ялты, где тогда отдыхала его супруга.



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Алые паруса»

«Видели бы вы Ялту, когда мы появились, — город стал похож на растревоженный муравейник! Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошел на берег, жена сказала: „Вы разбудили Ялту!“. Это действительно непередаваемо здорово, и я думаю, время от времени мужчины должны дарить всем женщинам такие паруса», — признавался Лановой.

Это была красивая история любви, которой, увы, не суждено было длиться вечно. На десятом году брака Тамара попала в чудовищную автокатастрофу и погибла. Вместе с ней погиб и еще не рожденный ребенок пары.

«Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Я помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне это сказал, и я увидел, как он побелел прямо на глазах», — вспоминал тот роковой день актер и друг Василия Семеновича Алексей Кузнецов.



Фото: pinterest.ru / Тамара Зяблова

Потеряв жену и ребенка, Лановой был безутешен. Долгое время он не решался это обсуждать, однако в прошлом году нашел в себе силы поделиться эмоциональной историей.

«Я знал, где она погибла, выпустил Чарли (собака пары. — Прим. редакции) и пошел к тому месту, куда она упала. А Чарли уже туда добежал и начал ходить по кругу. И я понял, что он запах почуял. Я помню, что я никак его не мог отозвать после этого, чтобы вернуться в машину, поэтому взял и донес его на руках», — с болью в голосе вспоминал актер.

Семейная трагедия

Спустя год после гибели второй супруги Василий Лановой женился на своей партнерше по сцене Ирине Купченко. Они женаты по сей день.



Фото: kinopoisk.ru / Василий и Ирина в фильме «Странная женщина»

У четы Лановых-Купченко родилось двое детей — сыновья Александр и Сергей. К сожалению, Сергея сегодня уже нет в живых: в 2013 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Мужчине было всего 37 лет.

В остальном о семейной жизни Ланового и Купченко неизвестно практически ничего: свой брак они тщательно оберегают от назойливых журналистов.



Фото: 1tv.ru / Кадр из фильма, посвященного юбилею Василия Ланового

Даже когда один из крупных телеканалов стал снимать фильм к его юбилею, Василий Семенович осадил: про жену говорить не будем. И свое слово сдержал.