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В Гомеле Volvo вылетел на остановку
Источник материала: Tut.by
В Гомеле машина вылетела на остановку,
Авария, по словам очевидцев, произошла 15 января примерно в в 22.00 на проспекте Ленина.
Volvo вылетел с дороги и врезался в остановку. К счастью, никто из прохожих не пострадал.
Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГАИ.
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ДТП, по словам очевидцев, произошло 15 января примерно в в 22.00 на проспекте Ленина.
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