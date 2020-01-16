В Гомеле Volvo вылетел на остановку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле машина вылетела на остановку, сообщает GomelProbki.





Авария, по словам очевидцев, произошла 15 января примерно в в 22.00 на проспекте Ленина.





Volvo вылетел с дороги и врезался в остановку. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники ГАИ.