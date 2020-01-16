ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рынок растительных заменителей мяса через 10 лет вырастет в 5 раз

16.01.2020 09:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Объем мирового рынка растительных заменителей мяса вырастет к 2030 году до $100 млрд против $19 млрд в 2018 году, прогнозирует компания CFRA, на которую ссылается MarketWatch.

По состоянию на октябрь 2019 года, аналитики оценивали объем американского рынка растительных заменителей мяса в $2,4 млрд.

Изначально растительные заменители мяса связывали, в первую очередь, со здоровым образом жизни. Сейчас потребители переосмысливают свое отношение к протеинам и включают их в свои завтраки и перекусы, считает руководитель изучения потребительского спроса в американской Tyson Foods Риза Шварц.

Заменители мяса все чаще появляются и в тарелках детей. Подразделение Tyson Foods по производству продуктов на основе растительных белков Raised&Rooted предлагает таким потребителям наггетсы из растительных заменителей мяса. В ноябре продукция Raised&Rooted продавалась в 7 тыс. магазинах в США.

Для американского производителя заменителей мяса Beyond Meat важным является фактор вкуса. Компания также подчеркивает экологичность своей продукции.

Некоторые рестораны быстрого питания также стали предлагать своим клиентам блюда с растительными заменителями мяса. Beyond Meat, например, сотрудничает крупными сетями ресторанов, включая KFC, Tim Hortons, Subway и Dunking Brands.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем мирового рынка растительных заменителей мяса вырастет к 2030 году до $100 млрд против $19 млрд в 2018 году, прогнозирует компания CFRA, на которую ссылается MarketWatch.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле Volvo вылетел на остановку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика