МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году, сообщает БЕЛТА .

Предусмотренные соглашением цифры ни один оператор изменить не может. На текущий год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, т.е. 4%.

В ближайшее время "Белтелеком" планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи. Ожидается, что в соответствии с соглашением первое повышение предусмотрено в первом полугодии в среднем на 2,5%, второе - будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции. Оно может быть в сентябре или декабре.

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