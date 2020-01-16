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МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги
16.01.2020 09:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году, сообщает
Предусмотренные соглашением цифры ни один оператор изменить не может. На текущий год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, т.е. 4%.
В ближайшее время "Белтелеком" планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи. Ожидается, что в соответствии с соглашением первое повышение предусмотрено в первом полугодии в среднем на 2,5%, второе - будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции. Оно может быть в сентябре или декабре.
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Мера направлена на защиту от необоснованного увеличения тарифов.
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