ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

16.01.2020 09:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре месяца остается до знакового события в жизни белорусской православной церкви. 19 и 20 мая верующие отпразднуют 500-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие обретения Чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что участие в торжествах примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

Подготовка к празднику идет масштабная. В то же время обитель продолжает жить в молитве и подготовке духовной. Один день из жизни монастыря в специальном репортаже на СТВ «Обитель. 5 веков чудес».

Чудеса, которые случаются с теми, кто в них верит.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

Много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас – о чудесной помощи.

И как происходит исцеление от холодной воды.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

Духовные символы народа и культурное достояние Беларуси. Итак, специальный репортаж «Обитель. 5 веков чудес» смотрите сегодня, 16 января, в 20.30 на телеканале СТВ.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

Люди в материале: Галина Буро
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четыре месяца остается до знакового события в жизни белорусской православной церкви. 19 и 20 мая верующие отпразднуют 500-летие Свято-Успенского...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика