Белые медведи и пингвины: в Минском зоопарке хотят создать полярную экспозицию

Он отметил, что количество посещений с каждым годом возрастает.













— Животными очень интересуются и взрослые, и особенно дети. Это показала выставка детских рисунков «Как звери встречают Новый год», которую мы организовали в зоопарке накануне новогодних праздников, — рассказал С. Киселев. — Ребята принесли нам более 800 нарисованных своими руками картин, в которые вложили все свои способности и фантазию. За это мы детей бесплатно приглашали в зоопарк. Чтобы привлечь посетителей, нужно постоянно совершенствоваться. И непременно повышать экологическую грамотность людей, воспитывать у них любовь к природе.





— Кем бы еще хотелось пополнить коллекцию представителей фауны?





— Мечтаю, чтобы у нас появилась полярная экспозиция — с белым медведем, пингвинами. Это необычно и есть во многих зоопарках. Если найдутся для этого средства, мы такую экспозицию обязательно создадим.



