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Белые медведи и пингвины: в Минском зоопарке хотят создать полярную экспозицию

16.01.2020 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минском зоопарке в 2019 г. побывали 580 тыс. посетителей, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор учреждения Сергей Киселев.

Он отметил, что количество посещений с каждым годом возрастает.



— Животными очень интересуются и взрослые, и особенно дети. Это показала выставка детских рисунков «Как звери встречают Новый год», которую мы организовали в зоопарке накануне новогодних праздников, — рассказал С. Киселев. — Ребята принесли нам более 800 нарисованных своими руками картин, в которые вложили все свои способности и фантазию. За это мы детей бесплатно приглашали в зоопарк. Чтобы привлечь посетителей, нужно постоянно совершенствоваться. И непременно повышать экологическую грамотность людей, воспитывать у них любовь к природе.

— Кем бы еще хотелось пополнить коллекцию представителей фауны?

— Мечтаю, чтобы у нас появилась полярная экспозиция — с белым медведем, пингвинами. Это необычно и есть во многих зоопарках. Если найдутся для этого средства, мы такую экспозицию обязательно создадим.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минском зоопарке в 2019 г. побывали 580 тыс. посетителей, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор учреждения Сергей Киселев.
 
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