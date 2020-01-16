Чемпиона мира по боксу Беспутина поймали на допинге

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Боксер Фёдор Чудинов — о допинговых скандалах, победе над Хассаном Н’Жикамом и шансах на титульный бой

Проба была взята после боя 1 декабря 2019 года, когда россиянин завоевал чемпионский пояс. Тогда 28-летний спортсмен выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.





В пробе Беспутина нашли препарат лигандрол. Он помогает увеличить мышечную массу и по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.









На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.





2 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновленный список запрещенных для употребления веществ. В частности, агентство конкретизировало использование каннабиноидов.





В новом списке пояснено, что все природные и синтетические каннабиноиды запрещены, включая любые препараты из каннабиса.



