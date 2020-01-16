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Чемпиона мира по боксу Беспутина поймали на допинге
Источник материала: Партизан
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Об этом стало известно ТАСС в среду, 15 января.
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Проба была взята после боя 1 декабря 2019 года, когда россиянин завоевал чемпионский пояс. Тогда 28-летний спортсмен выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.
В пробе Беспутина нашли препарат лигандрол. Он помогает увеличить мышечную массу и по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.
2 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновленный список запрещенных для употребления веществ. В частности, агентство конкретизировало использование каннабиноидов.
В новом списке пояснено, что все природные и синтетические каннабиноиды запрещены, включая любые препараты из каннабиса.
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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Об этом стало известно ТАСС в...
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