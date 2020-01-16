Утром 15 января спасателям Смолевичского РОЧС поступило сообщение, что из-под кровли жилого дома, расположенного в д. Шпаковщина, идет дым.

На место происшествия выехали 4 единицы техники: по одному пожарному автомобилю из ПАСП-11 пос. Октябрьский и ПАСП-17 д. Косино (Логойский район), и два из ПАСЧ-1 г. Смолевичи. По прибытии спасателей внутри жилого дома наблюдалось горение, а из-под кровли шел дым. Работниками РОЧС были приняты действия по поиску пострадавших внутри жилого дома, в ходе которых было обнаружено тело хозяйки 1928 г.р.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для выяснения причин возникновения пожара. Огнем уничтожено имущество, повреждены строительные конструкции дома.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, ведь эти правила могут сохранить вам жизнь!

