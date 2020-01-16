ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокотехнологичное производство лекарств из плазмы крови создадут в Ганцевичах

16.01.2020 09:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Ганцевичах планируется создать высокотехнологичное биопроизводство лекарственных средств из плазмы крови. Об этом шел разговор во время личного приема председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом в районном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору из Минска приехали руководители Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В прошлом году расположенная в Ганцевичах областная станция переливания крови была передана РНПЦ с целью внедрения научных разработок. Сейчас станция перерабатывает около 9 т плазмы крови, производит продукции примерно на $6 млн и обеспечивает лекарственными средствами из плазмы крови всю Брестскую область, Минск и ряд других регионов. Кроме того, экспортируется продукция на сумму около $250 тыс. На базе станции и планируется создать высокотехнологичное производство.

"Чтобы сохранить биотехнологическое производство лекарственных средств из плазмы крови в Ганцевичах, необходима модернизация до стандартов надлежащей производственной практики. Это производство так же, как и сейчас, будет закрывать потребности в лекарственных препаратах из плазмы крови организаций здравоохранения Брестской области и других регионов страны", - пояснил главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинской биотехнологии Федор Карпенко.

Предполагается строительство нового корпуса станции и оснащение ее современным оборудованием. Цена вопроса - $5 млн. Планируется увеличение объемов производства в два раза, а также выпуск новых лекарственных препаратов, которые сейчас импортируются. Такие средства, как внутривенный иммуноглобулин, специфический иммуноглобулин в Беларуси закупаются на сумму около $3 млн. "Мы планируем внедрить собственную разработку центра. Сейчас проходит этап клинических испытаний внутривенного иммуноглобулина. Это будет импортозамещение и экономия достаточно серьезных средств для страны", - подчеркнул Федор Карпенко.


Анатолий Лис идею поддержал. "Мы заинтересованы в реализации этого проекта. Иметь на территории области новое высокотехнологичное производство, которое на ближайшие 20-30 лет, уверен, будет востребовано, для нас очень важно. Это налоги, новые рабочие места, заработная плата, экспорт. Надо все делать по-современному и на перспективу. Область готова к долевому участию в софинансировании за счет средств областного инновационного фонда", - обозначил свою позицию губернатор.

В ближайшее время разработчики проекта займутся подготовкой документации на модернизацию станции и бизнес-планом, а также поиском источников финансирования. Рассматривается вариант создания совместного предприятия.

Проект планируется реализовать в течение трех лет.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ганцевичах планируется создать высокотехнологичное биопроизводство лекарственных средств из плазмы крови. Об этом шел разговор во время личного приема...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Николюк: Решение по Беларуси в России принято. И оно постепенно осуществляется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика