Высокотехнологичное производство лекарств из плазмы крови создадут в Ганцевичах

На прием к губернатору из Минска приехали руководители Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В прошлом году расположенная в Ганцевичах областная станция переливания крови была передана РНПЦ с целью внедрения научных разработок. Сейчас станция перерабатывает около 9 т плазмы крови, производит продукции примерно на $6 млн и обеспечивает лекарственными средствами из плазмы крови всю Брестскую область, Минск и ряд других регионов. Кроме того, экспортируется продукция на сумму около $250 тыс. На базе станции и планируется создать высокотехнологичное производство.





"Чтобы сохранить биотехнологическое производство лекарственных средств из плазмы крови в Ганцевичах, необходима модернизация до стандартов надлежащей производственной практики. Это производство так же, как и сейчас, будет закрывать потребности в лекарственных препаратах из плазмы крови организаций здравоохранения Брестской области и других регионов страны", - пояснил главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинской биотехнологии Федор Карпенко.





Предполагается строительство нового корпуса станции и оснащение ее современным оборудованием. Цена вопроса - $5 млн. Планируется увеличение объемов производства в два раза, а также выпуск новых лекарственных препаратов, которые сейчас импортируются. Такие средства, как внутривенный иммуноглобулин, специфический иммуноглобулин в Беларуси закупаются на сумму около $3 млн. "Мы планируем внедрить собственную разработку центра. Сейчас проходит этап клинических испытаний внутривенного иммуноглобулина. Это будет импортозамещение и экономия достаточно серьезных средств для страны", - подчеркнул Федор Карпенко.









Анатолий Лис идею поддержал. "Мы заинтересованы в реализации этого проекта. Иметь на территории области новое высокотехнологичное производство, которое на ближайшие 20-30 лет, уверен, будет востребовано, для нас очень важно. Это налоги, новые рабочие места, заработная плата, экспорт. Надо все делать по-современному и на перспективу. Область готова к долевому участию в софинансировании за счет средств областного инновационного фонда", - обозначил свою позицию губернатор.





В ближайшее время разработчики проекта займутся подготовкой документации на модернизацию станции и бизнес-планом, а также поиском источников финансирования. Рассматривается вариант создания совместного предприятия.





Проект планируется реализовать в течение трех лет.