Самый доступный кроссовер Skoda обзавелся внедорожным пакетом

Источник материала: Tut.by

До недавнего времени специальное исполнение Scoutline в модельном ряду Skoda было у «пятидверки» Rapid Spaceback и универсала Fabia Combi, а теперь оно доступно и для самого маленького кроссовера чешской марки — это продающийся на европейском рынке Kamiq .





В отличие от Scout-версий, которые есть у старших моделей Skoda (среди них Octavia и Kodiaq ), увеличенного дорожного просвета и улучшающих геометрическую проходимость бамперов для Kamiq Scoutline не предусмотрено. Объем доработок сводится к черным накладкам на порогах и колесных арках, логотипам спецверсии на передних крыльях, покрытым серебрянкой корпусам наружных зеркал и штатным 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам Braga (за доплату можно заказать и 18-дюймовую «обувку» Crater). Расширено и наполнение стандартных комплектаций, в которых есть, например, светодиодные задние фонари и защита моторного отсека.





Снимков салона Kamiq Scoutline пока не опубликовано, но Skoda обещает особую отделку и декор, включая металлические накладки на педалях. Кросс-версию Kamiq предложат с такими же силовыми агрегатами, что и обычный кроссовер — это три бензиновых мотора, дизель и версия с газовым мотором 1.0 G-Tec мощностью от 90 до 150 лошадиных сил.

Прочими подробностями о Kamiq Scoutline компания поделится во время премьерного показа на мартовском автосалоне в Женеве. Продажи в Европе начнутся в июне текущего года.