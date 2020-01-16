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Самый доступный кроссовер Skoda обзавелся внедорожным пакетом
Источник материала: Tut.by
До недавнего времени специальное исполнение Scoutline в модельном ряду Skoda было у «пятидверки» Rapid Spaceback и универсала Fabia Combi, а теперь оно доступно и для самого маленького кроссовера чешской марки — это продающийся на европейском рынке
В отличие от Scout-версий, которые есть у старших моделей Skoda (среди них Octavia и
Снимков салона Kamiq Scoutline пока не опубликовано, но Skoda обещает особую отделку и декор, включая металлические накладки на педалях. Кросс-версию Kamiq предложат с такими же силовыми агрегатами, что и обычный кроссовер — это три бензиновых мотора, дизель и версия с газовым мотором 1.0 G-Tec мощностью от 90 до 150 лошадиных сил.
Прочими подробностями о Kamiq Scoutline компания поделится во время премьерного показа на мартовском автосалоне в Женеве. Продажи в Европе начнутся в июне текущего года.
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Самый маленький и недорогой кроссовер в европейской гамме Skoda - Kamiq - обзавелся исполнением Scoutline, подразумевающим обвес кузова и расширенное оснащение.
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