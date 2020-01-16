В Минск привезут спектакль, который понравится даже тем, кто не любит Чехова

Источник материала: Tut.by

Юмор Чехова столь же остр, как и его сатира. Если вы хотите убедиться в этом лично, посмотрите спектакль «Маленькие комедии» с участием Марии Ароновой, Сергея Шакурова и Михаила Полицеймако в КЗ Минск 28 января.



Фото предоставлено организаторами

«Маленькие комедии» — не спектакль, а фейерверк, столь искрящийся, что даже после спектакля еще долго не отпускает атмосфера праздника — актерского, режиссерского, зрительского. В этом спектакле совпало все: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных, по сути.

Спектакль поставлен Алексеем Кирющенко по двум известным водевилям Антона Чехова — «Медведь» и «Предложение». В этих двух историях, наполненных юмористическими сценами и замечательными диалогами, раскрываются две судьбы русских женщин, пытающихся найти свое непростое счастье. Елена Ивановна Попова из «Медведя» и Наталья Степановна Чубукова из «Предложения» — сильные, волевые женщины, не привыкшие отступать во имя своих интересов. В спектакле «Маленькие комедии» обе эти роли исполняет русская актриса Мария Аронова.



Фото предоставлено организаторами

«Медведь» рассказывает историю молодой вдовы Елены Поповой, которая носит траур по умершему мужу и ждет, когда появится настоящий рыцарь. Но вместо этого в ее жизни появляется грубиян и женоненавистник, а водевиль едва не кончается дуэлью! В «Предложении» помещик Ломов объясняется в любви Наталье Чубуковой. Отец невесты очень рад, что нашелся жених для дочери, но когда дело доходит до объяснений, то вместо любовных признаний дело заканчивается ссорой.

Роли в спектакле исполняют народная артистка РФ Мария Аронова — лауреат Государственной премии РФ, а также премий «Ника», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот»; Сергей Шакуров — народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР, Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за лучшие актерские работы» и лауреат премии «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в телевизионном кино в 2006 году; Михаил Полицеймако — российский актер театра и кино, известный по фильмам «День радио», «По ту сторону волков», «Воротилы» и «Ныряльщица за жемчугом».

И не важно, любите ли вы Чехова так же горячо, как любят его завзятые театралы, — спектакль наверняка затронет ваши сердца и заставит посмеяться от души.

Когда: 28 января, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: от 40 до 170 рублей Купить билет

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