Последнее десятилетие стало самым теплым в истории Земли

















BBC. Об этом сообщает





Отмечается, что, по данным NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), 2019 год стал вторым самым теплым после 1850. В то же время, последние 5 лет были самыми жаркими из последних 170 лет. Средняя температура на каждый этот год выше более чем на 1 градус по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху.





По прогнозу, в 2020 году тенденция глобального потепления будет сохраняться.