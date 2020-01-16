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Последнее десятилетие стало самым теплым в истории Земли

16.01.2020 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле за все время ведения климатических наблюдений.





Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что, по данным NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), 2019 год стал вторым самым теплым после 1850. В то же время, последние 5 лет были самыми жаркими из последних 170 лет. Средняя температура на каждый этот год выше более чем на 1 градус по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху.

По прогнозу, в 2020 году тенденция глобального потепления будет сохраняться.
 
 
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Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле за все время ведения климатических наблюдений.
 
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