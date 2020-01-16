Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня использование электроэнергии является обыденностью. Современная жизнь немыслима без стиральной машины, духового шкафа, водонагревателя, микроволновой печи, пылесоса. Доказывать их незаменимую помощь нет необходимости. Но и нельзя забывать о том, что неисправное состояние этих электроприборов и электропроводок к ним, а также их неправильная эксплуатация могут стать причиной поражения электротоком или возникновения пожара.

Безопасность в быту

Электротравматизм по своим последствиям в сравнении с другими видами травматизма наиболее опасен и чаще приводит к смертельным и тяжелым случаям.

Одна из особенностей электрического тока состоит в том, что он не видим, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому обнаружить его без специальных приборов человек не может. Электрический ток поражает внезапно.

Во избежание несчастных случаев необходимо помнить и выполнять правила электробезопасности.

Вот основные из них:

не ремонтировать самостоятельно неисправную электропроводку и электроприборы;

при пользовании переносными электроприборами не закладывать шнуры за газовые, отопительные или водопроводные трубы;

не пользоваться неисправными штепсельными розетками, выключателями;

не вытягивать за шнур штепсельную вилку из розетки;

не очищать от пыли осветительную арматуру и электролампы люстр и светильников при включенном выключателе, а также мокрыми или влажными тряпками;

не пользоваться электроприборами с нарушенной изоляцией, а также самодельными электронагревателями;

не применять удлинители, на обоих концах которых установлены штепсельные вилки;

не использовать оголенные концы проводов вместо штепсельной вилки.

О том, что пора побеспокоиться о собственной безопасности, сигнализируют следующие признаки неисправности электроприборов: сильный нагрев проводов во время работы электротехники, горячие электрические вилки и розетки, потрескивание или искрение в розетках, запах горящей резины или пластмассы.

Помните, что пренебрежение этими правилами может привести к несчастному случаю.

Леонид Сосновский,

инспектор Несвижской районной энергогазинспекции.