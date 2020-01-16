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О дорожной обстановке в районе “НН” рассказал начальник отделения ГАИ Несвижского РОВД Владимир КАЗАКЕВИЧ

16.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Новогодние праздники позади. Все хорошо отдохнули и вернулись на свои рабочие места. Но чтобы для остальных эти дни прошли спокойно, службу в круглосуточном режиме несут люди в погонах. Среди них — сотрудники государственной автомобильной инспекции, которые следят за порядком на дорогах, где ситуация порой складывается непросто. Среди злостных нарушений за рулем — езда в нетрезвом состоянии. Только в первый день нового года сразу несколько водителей проявили излишнюю самоуверенность и преступили черту Закона.

Рассказать о дорожной обстановке в регионе мы попросили  начальника отделения ГАИ Несвижского РОВД майора милиции Владимира КАЗАКЕВИЧА.

 

— Владимир Николаевич, как сложилась дорожная обстановка в прошедшем, 2019 году? Что показала статистика в сравнении с предыдущим годом?

— За 12 месяцев 2019 года на территории района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 20  получили ранения, 2 происшествия совершено водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году за указанный период было совершено 14 ДТП, 3 человека погибли, 20 получили телесные повреждения, 2 происшествия совершено водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 10 ДТП совершено с участием уязвимых участников дорожного движения.  2 ДТП совершено с участием водителей мототранспорта. 1 ДТП совершено бесправным водителем. Среди ДТП — наезды на пешеходов, наезд на велосипедиста, столкновение на пересечении дорог, наезд на препятствие, зарегистрировано опрокидывание автомобиля.

— Что явилось причинами аварий?

— Самая частая причина ДТП — неправильный выбор скорости движения. Эта категория составила сорок процентов от всей аварийности. Также в районе зарегистрированы нарушения правил проезда пешеходных переходов, проезда перекрестка, по-прежнему одна из причин, которая вызывает особую обеспокоенность, несмотря на ужесточение наказания, — управление автотранспортом  в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году  на территории района при управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано более 100 водителей.

В нашем регионе в 2019 году на улично-дорожной сети г. Несвижа совершено 7 ДТП,  7 человек получили телесные повреждения, 1 ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.   

Давно известно, что алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией.

— Насколько тяжелы последствия таких аварий?

— Тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водителями, как правило, значительно выше, чем трезвыми. В них в полтора раза чаще у пострадавших фиксируются смерть и тяжкие увечья. Механизм этих происшествий примитивен и груб. Наезды, столкновения, опрокидывания происходят на любых участках улиц и дорог, опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент.

Доказано, что алкоголь даже в самых маленьких и слабых дозах действует непосредственно на мозг. Он ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, изменение рельефа, дистанцию до объекта. А это на дорогах особенно опасно. У выпивших значительно увеличивается время зрительной реакции. У водителей с малым стажем управления время реакции увеличивается на секунды. Это мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации. Также алкоголь ухудшает световосприятие и негативно сказывается на безопасности вождения в темное время суток. Спиртные напитки вызывают усталость, неблагоприятно влияют на координацию движений. Кроме того, у нетрезвого водителя проявляется эффект растормаживания, исчезает чувство самосохранения, он становится вспыльчивым, не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, знаков и дорожной разметки, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей, пострадать сам.

1 января, около 4 часов утра, житель агрогородка Лань, управляя автомашиной «Ауди», на 10-м километре автодороги Несвиж — Клецк, вблизи агрогородка Лань, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где  опрокинулся. При проведении процедуры освидетельствования показания прибора «Алкотест» составили 1.94 промилле.

В этот же день, около 8.00, житель города Несвижа, управляя автомашиной «Мерседес- Бенц», в райцентре по улице Сновской, вблизи дома №1, не справился с управлением и опрокинулся. При освидетельствовании показания прибора «Алкотест» составили 3.0 промилле.

В результате автоаварий транспортные средства получили механические повреждения.

Водителю следует помнить, что пропущенные накануне рюмки алкоголя негативно сказываются на быстроте реакции. Поэтому, уважаемые автолюбители, будьте дисциплинированными и ответственными. Если вы выпили, даже совсем немного, — воздержитесь от управления автомобилем. Этим вы обеспечите собственную безопасность и безопасность других людей.

— Какая профилактическая работа ведется в районе, чтобы максимально пресечь нарушение ПДД? Ведь на дорогах важно всё.

— В целях пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, с 27.12.2019 по 7.01.2020 проведена профилактическая акция «Трезвость — норма на дороге!». За указанный период на территории района были задержаны три водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, двое из них стали участниками ДТП.

Мы постоянно призываем всех участников дорожного движения быть осторожными и внимательными. Недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Человек, позволяющий себе такую вольность, потенциально опасен для окружающих. Под колесами нетрезвых водителей из года в год гибнут сотни детей и взрослых. Каждая такая смерть  — страшное горе для близких и родных погибшего. Водитель должен постоянно помнить о той ответственности, которую он несет при управлении автомобилем.

— Со страниц районной газеты и в передачах радиовещания Госавтоинспекция постоянно обращается к жителям района, призывая их не оставаться равнодушными, если видят, что может быть совершено правонарушение. Помогает ли население выявлять потенциального нарушителя?

— Очень важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Такие факты не единичны. И это радует. Ведь на пути пьяного водителя может оказаться чей-то ребенок, пожилой человек, кто угодно. Возможно, такая информация спасет жизнь самому горе-водителю.

Поэтому вновь, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям нашего района.

Уважаемые граждане! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Будьте дисциплинированными, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью других людей.

Беседовала

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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