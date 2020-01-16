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МАРТ договорился с провайдерами: интернет подорожает не больше чем на 4% в год

16.01.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Как отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1», в потребительской корзине услуги доступа в интернет сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания. Это вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.

«Белтелеком тарифы повышает на услуги доступа в интернет, широкополосный доступ, тоже предусмотрен базовый уровень повышения в пределах 4%. В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии, вот они объявили. Это в среднем на 2 с половиной процента. Второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции, и, естественно, тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии, а оно может быть в сентябре, может быть в декабре», - отметила представитель МАРТ.

«Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть - 4%», - сказалаЛюдмила Монич.

Как сообщал Myfin.by, регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее. Как отмечает МАРТ, за 2019 год прирост сократился на 1,5% по сравнению с 2018-м.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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фото: pixabay.comКак отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1», в...
 
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