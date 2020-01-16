МАРТ договорился с провайдерами: интернет подорожает не больше чем на 4% в год

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Как отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1», в потребительской корзине услуги доступа в интернет сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания. Это вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.

«Белтелеком тарифы повышает на услуги доступа в интернет, широкополосный доступ, тоже предусмотрен базовый уровень повышения в пределах 4%. В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии, вот они объявили. Это в среднем на 2 с половиной процента. Второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции , и, естественно, тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии, а оно может быть в сентябре, может быть в декабре», - отметила представитель МАРТ.