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МАРТ договорился с провайдерами: интернет подорожает не больше чем на 4% в год
Источник материала: Myfin
Как отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1», в потребительской корзине услуги доступа в интернет сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания. Это вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.
«Белтелеком
«Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть - 4%», - сказалаЛюдмила Монич.
Источник: Myfin.by
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фото: pixabay.comКак отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1», в...
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