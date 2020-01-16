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Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим в результате
ЧП на территории промышленной зоны произошло вечером 14 января. После происшествия были эвакуированы жильцы близлежащих домов. Долгое время пожарным не удавалось взять под контроль пламя, вспыхнувшее после взрыва.
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Новости Испании. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим в результате взрыва на химическом заводе, сообщили в программе Новости...
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