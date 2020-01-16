ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе

16.01.2020 11:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим в результате взрыва на химическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв трагедии достигло трех человек. Еще семеро находятся в больнице.

Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе

ЧП на территории промышленной зоны произошло вечером 14 января. После происшествия были эвакуированы жильцы близлежащих домов. Долгое время пожарным не удавалось взять под контроль пламя, вспыхнувшее после взрыва.

Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе

Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим в результате взрыва на химическом заводе, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медалью «За трудовые заслуги» награжден тракторист-машинист Станислав Иосифович Патук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика