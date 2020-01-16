Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим от взрыва на химзаводе

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим в результате взрыва на химическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв трагедии достигло трех человек. Еще семеро находятся в больнице.





ЧП на территории промышленной зоны произошло вечером 14 января. После происшествия были эвакуированы жильцы близлежащих домов. Долгое время пожарным не удавалось взять под контроль пламя, вспыхнувшее после взрыва.







